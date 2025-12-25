Boxing Day en Inglaterra: ¿este año por qué solo hay un partido los días después de Navidad?

Un aficionado con la cara del Grinch en el Boxing Day de la Premier League. Foto: Agencia AFP

El tradicional Boxing Day del fútbol inglés tendrá este año una anomalía difícil de ignorar: solo se disputará un partido el 26 de diciembre. La razón no es deportiva ni logística, sino televisiva. La Premier League decidió reducir su histórica jornada festiva por decisión de las cadenas, una conclusión que terminó por modificar uno de los rituales más emblemáticos del calendario inglés.

Por esa razón, la liga optó por programar siete encuentros el sábado siguiente y los dos restantes el domingo, acomodándose a las preferencias de las transmisiones.

El único duelo del Boxing Day será el Manchester United vs. Newcastle, que además comenzará a las 20:00 horas locales, un horario poco amable para los aficionados visitantes y muy lejos del espíritu familiar que caracterizaba esta fecha.

La determinación marca un quiebre en una tradición que durante décadas reunió a todos los equipos el 26 de diciembre, cuando Inglaterra se diferenciaba del resto de Europa con estadios llenos y fútbol ininterrumpido mientras otras ligas descansaban.

Un calendario sin descanso

Sin embargo, el calendario sigue siendo extenuante. Mientras todos descansan, Inglaterra mantiene su particular festín de partidos entre Navidad y Año Nuevo, un periodo sobrecargado en el que se entrecruzan sueños de títulos y riesgos de desgaste físico para los grandes de la Premier League.

Del Manchester United - Newcastle de Premier League este viernes al Liverpool–Barnsley de Copa de Inglaterra el 12 de enero, el balón solo se detiene seis días de veinticuatro: el 24 y 25 de diciembre, el 29 y 31 de diciembre, y el 2 y 5 de enero. No hay partidos, pero eso no significa descanso. Según The Sun, el plantel del Arsenal incluso entrenará la mañana de Navidad para no perder ritmo.

Este periodo será especialmente delicado para el actual líder de la Premier League y pone a su entrenador, Mikel Arteta, ante una encrucijada entre la salud de sus jugadores y las ambiciones deportivas. En 23 días, del 20 de diciembre al 11 de enero, sus dirigidos disputarán siete partidos —casi uno cada tres días— con compromisos exigentes de liga y copa.

La situación llega en un momento incómodo para el Arsenal, que arrastra varias bajas por lesión y no atraviesa su mejor nivel. Aun así, Arteta intenta convertir la sobrecarga en motivación. “Exige muchísimo de ti, pero lo veo como una oportunidad. Jugamos mientras la gente está de vacaciones, con familias en el estadio. La atmósfera es única y tenemos que aprovecharla”, afirmó.

Desde este fin de semana, los londinenses tendrán trabajo extra para defender el liderato, comenzando con su visita nocturna al Everton, pocas horas después de que su principal perseguidor juegue en casa.

En medio de este apretado calendario aparece otro factor clave: la Copa de África de Naciones, que se disputará del 21 de diciembre al 18 de enero. Algunos clubes perderán piezas importantes, aunque el Arsenal, al menos, se libra de esa complicación.

Otros no corren con la misma suerte. El Manchester United, el Burnley, el Fulham y, especialmente, el Sunderland —que cede seis internacionales— afrontarán el tramo más exigente de la temporada con plantillas reducidas, justo cuando la Premier concentra 40 partidos en apenas 16 días.

Así, mientras el fútbol inglés mantiene su tradicional maratón de fin de año, el Boxing Day pierde peso simbólico. La fiesta sigue, pero ya no manda la costumbre ni el aficionado: manda la televisión.

