Navidad con NBA: horarios y dónde ver los partidazos del 25 de diciembre

LeBron James, jugador de los Ángeles Lakers, disputa el balón con Fred VanVleet y Dillon Brooks, jugadores de los Houston Rockets. Foto: EFE - JAVIER ROJAS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La NBA vuelve a ser la protagonista en el día de Navidad. Como es tradición desde hace casi ocho décadas, la liga de baloncesto más importante del mundo programó cinco partidos estelares para el 25 de diciembre de 2025, en una jornada que promete más de 13 horas de acción ininterrumpida.

El menú de la jornada combina historia, presente y futuro; desde el clásico del Madison Square Garden, pasando por el duelo generacional entre Shai Gilgeous-Alexander y Victor Wembanyama, hasta partidos de peso pesado en el Oeste que bien podrían anticipar series de playoffs.

New York Knicks vs. Cleveland Cavaliers: tradición en Nueva York

La jornada se abre en el mítico Madison Square Garden con New York Knicks recibiendo a Cleveland Cavaliers, en el partido número 50 de los Knicks jugando en Navidad.

El equipo neoyorquino llega fortalecido tras ganar la NBA Cup, mientras que Cleveland busca reencontrarse en una temporada irregular.

Oklahoma City Thunder vs. San Antonio Spurs: rivalidad en construcción

Uno de los platos fuertes del día será el cruce entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs. El campeón vigente se mide contra el proyecto liderado por Victor Wembanyama, que ya le ganó dos veces esta temporada a OKC, alimentando una rivalidad que empieza a marcar época en la Conferencia Oeste.

Golden State Warriors vs. Dallas Mavericks: presente y futuro

En San Francisco, Golden State Warriors se enfrentan a Dallas Mavericks en un duelo cargado de interrogantes. Stephen Curry lidera a un equipo que busca estabilidad, mientras que Dallas deposita muchas miradas en su rookie sensación, Cooper Flagg, llamado a ser una de las caras de la liga en los próximos años.

Los Ángeles Lakers vs. Houston Rockets: el horario estelar de la noche

El horario estelar será para Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets, con LeBron James como gran protagonista en lo que podría ser una de sus últimas apariciones navideñas. Enfrente, Houston, comandado por Kevin Durant llega con un plantel joven y ambicioso, decidido a dar el golpe en una de las vitrinas más grandes de la temporada regular.

Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves: cierre de la jornada navideña

La noche se cierra con un choque de titanes en Denver. Nikola Jokic contra Anthony Edwards, Nuggets vs Timberwolves, en un partido que se volvió una constante en los playoffs y que promete intensidad, talento y mucha tensión en el Oeste.

Horarios y dónde ver los partidazos del 25 de diciembre de la NBA

Knicks vs Cavaliers | 12:00 p. m. (hora de Colombia) | Disney+

Thunder vs Spurs | 2:30 p. m. (hora de Colombia) | Disney+

Warriors vs Mavericks | 5:00 p. m. (hora de Colombia) | Disney+

Lakers vs Rockets | 8:00 p. m. (hora de Colombia) | Disney+

Nuggets vs Timberwolves | 10:30 p. m. (hora de Colombia) | Disney+

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador