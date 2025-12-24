Cristiano Ronaldo se vistió de mago: asistencia de lujo y goleada de Al-Nassr en la Copa AFC

Cristiano Ronaldo, delantero portugués, jugando con Al Nassr de Arabia. Foto: AFP - FAYEZ NURELDINE

Cristiano Ronaldo volvió a demostrar porque es uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, pero esta vez no por un gol, sino por una asistencia de lujo. El astro portugués fue protagonista en la goleada 5-1 de Al Nassr sobre Al-Zawraa, de Irak, por la AFC Champions League Two.

La acción se dio al minuto 43′ del primer tiempo, cuando el conjunto saudí ya ganaba 3-0 en el Al-Awwal Park. Tras una incursión por la derecha de Kingsley Coman, el balón llegó a los pies de Cristiano, quien, con una sutil ‘cucharita’ por encima de la defensa, habilitó a João Félix, que definió de vaselina ante la salida del arquero para marcar el cuarto tanto del partido.

Aunque Ronaldo no se convirtió ningún gol en el partido, y fue sustituido al entretiempo, su aporte fue clave en una noche redonda para el equipo dirigido por Jorge Jesús, que cerró la fase de grupos con registro perfecto: seis victorias, 22 goles a favor y apenas dos en contra.

La conexión portuguesa fue uno de los puntos altos de un partido que confirmó el buen momento colectivo de Al Nassr en el certamen continental.

A sus 40 años, Cristiano Ronaldo sigue demostrando que cuenta con una visión, pausa y técnica intactas; el portugués aún tiene recursos de sobra para marcar la diferencia.

Así fue el partido de Al Nassr contra Al-Zawraa

Al-Nassr cerró la fase de grupos de la Copa AFC con una actuación arrolladora al golear 5-1 a Al-Zawraa en el Al-Awwal Park, por la sexta y última jornada del Grupo D.

El equipo saudí impuso condiciones desde el arranque y resolvió el partido en el primer tiempo, con goles de Kingsley Coman a los 12 minutos, Wesley Gassova al 19 y Abdulelah Al-Amri al 29. Antes del descanso, João Félix amplió la diferencia al 44’, después de la magistral asistencia de Cristiano Ronaldo.

En la segunda parte, Al-Zawraa descontó rápidamente por medio de Ibrahim Gbadamosi al minuto 50′, aprovechando un descuido defensivo. Sin embargo, la reacción fue breve, ya que Al-Nassr retomó el control y sentenció definitivamente el encuentro con el segundo gol de Kingsley Coman al 56’.

Con este resultado, el conjunto saudí cerró la fase de grupos con pleno de victorias y una presentación sólida que ratificó su candidatura al título en el certamen continental.

