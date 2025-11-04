Liverpool respiró y Arsenal mantiene el paso perfecto: vea los goles de la jornada de Champions

Liverpool frenó a Real Madrid con un triunfo clave en Anfield, mientras que Arsenal volvió a ganar y sigue sin recibir goles en la Champions. Reviva aquí los tantos y resultados del martes europeo. Foto: Agencia EFE

La jornada de martes en la Champions League ofreció una mezcla de intensidad, nombres propios y goles decisivos. Bayern Múnich reafirmó su poder en París con un Luis Díaz histórico; Liverpool frenó la marcha perfecta de Real Madrid en Anfield, y Atlético de Madrid, de menos a más, logró un triunfo necesario para seguir con vida. Arsenal hizo su trabajo en Praga y mantiene el puntaje perfecto junto a los bávaros.

Liverpool respiró frente al Madrid

En Anfield, el ambiente fue de revancha. Liverpool y Real Madrid reeditaron uno de los clásicos modernos de la Champions en un duelo que, esta vez, se resolvió por la mínima. Alexis Mac Allister fue el héroe del 1-0, en un partido dominado por el cuadro inglés desde el arranque. El argentino, junto a Dominik Szoboszlai, manejó el mediocampo con inteligencia y ritmo, aunque las manos de Thibaut Courtois mantuvieron a los blancos en la pelea durante buena parte del encuentro. Para el Liverpool, el triunfo significa más que tres puntos: corta la mala racha de octubre y lo deja con nueve unidades, igualando a Real Madrid.

Juventus y Sporting dividen fuerzas en Turín

En el Juventus Stadium, el Sporting de Lisboa dio la sorpresa al sacar un valioso 1-1 frente a la Juventus. Maximiliano Araújo abrió el marcador para los portugueses con un remate cruzado, pero Dušan Vlahović rescató el empate con una jugada de puro instinto goleador. El colombiano Luis Suárez, que comenzó en el banco, ingresó al minuto 71 y aportó energía y movilidad en el tramo final, cuando el partido se volvió de ida y vuelta. El resultado deja abierta la lucha en el grupo, con Juventus que sigue sin encontrar su primer triunfo en Champions y Sporting que, pese a las rotaciones, demuestra carácter en cada salida europea.

Atlético sufrió, pero cumple en el Metropolitano

El Atlético de Madrid necesitaba ganar y cumplió. Los de Diego Simeone derrotaron 3-1 al Union Saint-Gilloise en un duelo que tuvo momentos de sufrimiento, especialmente en la primera media hora. El joven Giuliano Simeone fue clave para destrabar el partido: su desborde y pase atrás permitieron el gol inicial de Julián Álvarez. Más tarde, Conor Gallagher amplió con un potente disparo y, en el descuento, Marcos Llorente sentenció la historia tras una jugada colectiva. El equipo belga descontó por medio de Ross Sykes, pero no le alcanzó ante un Atlético que alternó solidez y nerviosismo, y que con seis puntos respira un poco más tranquilo en la tabla.

Arsenal mantiene el paso perfecto

Sin sobresaltos, el Arsenal de Mikel Arteta sigue su marcha ideal. Los Gunners vencieron 0-3 al Slavia de Praga, sumando su cuarta victoria consecutiva sin recibir goles. Bukayo Saka abrió el marcador desde el punto penal, y el español Mikel Merino firmó un doblete que consolidó el dominio visitante. La nota histórica de la noche la puso el debut de Max Dowman, quien con 15 años y 309 días se convirtió en el jugador más joven en disputar un partido de Champions. Arteta celebró la solidez defensiva y la madurez de su equipo, que lidera con autoridad y muestra un equilibrio que parece de otro tiempo en el Emirates.

El gol de la jornada de Mickey Van de Ven ¿Estará en el Puskás?

La jornada también dejó una joya inolvidable: el tanto del neerlandés Micky van de Ven, que recorrió medio campo ante el Copenhague para sellar el 3-0 del Tottenham, en un partido que terminaría 4-0.El zaguero tomó la pelota cerca de su área, eludió rivales con potencia y elegancia y definió con zurda dentro del área contraria. Un gol que no solo decoró la goleada, sino que ya figura entre los mejores de toda la Champions.

Todos los resultados de la jornada de martes en Champions

Olympiacos (GRE) 1 – 1 PSV Eindhoven (NED)

⚽ Martins (17’) | Pepi (90+3’)

Atlético de Madrid (ESP) 3 – 1 Union St-Gilloise (BEL)

⚽ Álvarez (39’), Gallagher (72’), Llorente (90+6’) | Sykes (80’)

Bodo/Glimt (NOR) 0 – 1 Mónaco (FRA)

⚽ Balogun (43’)

Juventus (ITA) 1 – 1 Sporting de Lisboa (POR)

⚽ Vlahović (34’) | Araújo (12’)

París Saint-Germain (FRA) 1 – 2 Bayern Múnich (GER)

⚽ Neves (74’) | Díaz (4’, 32’)

Liverpool (ENG) 1 – 0 Real Madrid (ESP)

⚽ MacAllister (61’)

Tottenham (ENG) 4 – 0 FC Copenhague (DEN)

⚽ Johnson (19’), Odobert (51’), Van de Ven (64’), Palhinha (67’)

Slavia Praga (CZE) 0 – 3 Arsenal (ENG)

⚽ Saka (32’ penal), Merino (46’, 68’)

Nápoles (ITA) 0 – 0 Eintracht Frankfurt (GER)

