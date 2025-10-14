Colombia vs. Canadá: posible titular de Néstor Lorenzo para el partido de hoy

James Rodríguez, capitán de la selección de Colombia. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Después de la contundente goleada 4-0 sobre México, la selección de Colombia volverá a la cancha este martes con el objetivo de mantener su buen momento frente a Canadá, un equipo que aún no logra estabilidad en su camino hacia el Mundial de 2026.

El encuentro se disputará en el Red Bull Arena de Harrison, Nueva Jersey, donde los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan impulsados por la brillante actuación reciente de James Rodríguez, Jefferson Lerma y Luis Díaz, protagonistas del triunfo ante los mexicanos.

Tras esa victoria, Lorenzo destacó que la clave del proceso hacia el Mundial está en “hilar fino en los detalles y construir un grupo sólido, de jugadores y de personas”, una fórmula que, según él, ha sido determinante para el éxito del equipo.

“Hay que trabajar los detalles, estudiar mucho al rival, pero sin perder nuestra esencia. Eso se refleja en el plan de cada partido”, subrayó el técnico argentino.

Para este compromiso, se espera que el seleccionador mantenga la base del once que venció a México y que aseguró la clasificación mundialista, con figuras como James Rodríguez, Luis Díaz, Jefferson Lerma y el lateral Daniel Muñoz.

Sin embargo, también podría dar oportunidad a varios jugadores que buscan un lugar en la lista definitiva, entre ellos Yaser Asprilla (Girona), Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández (Real Betis), Andrés Román (Atlético Nacional) y Yerson Mosquera (Wolverhampton). Además, Lorenzo podría rotar la portería entre Kevin Mier y Álvaro Montero, con el objetivo de definir quiénes acompañarán a Camilo Vargas en la Copa del Mundo.

Canadá no baja los brazos

Por su parte, Canadá llega tras caer 0-1 ante Australia en el estadio Saputo de Montreal, un resultado que acentuó su irregularidad reciente: dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cuatro encuentros.

“Fue una derrota dura contra Australia, pero el equipo tuvo un buen rendimiento y el público estuvo increíble. Ahora nos espera una gran prueba ante Colombia. ¡No nos detendremos!”, escribió en Instagram su seleccionador, Jesse Marsch.

El conjunto norteamericano contará con su máxima figura, el delantero Jonathan David (Juventus), y con jugadores destacados como Tani Oluwaseyi, Tajon Buchanan (Villarreal), Derek Cornelius (Rangers) y Richie Laryea (Toronto FC). No obstante, sufrirá ausencias sensibles por lesión: el lateral Alistair Johnston (Celtic), el central Moise Bombito (Niza) y el defensor Sam Adejugbe (Vancouver Whitecaps).

Posibles alineaciones titulares

Colombia: Kevin Mier; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Richard Ríos, James Rodríguez; Luis Díaz y Luis Suárez.

D.T.: Néstor Lorenzo.

Canadá: Dayne St. Clair; Niko Sigur, Luc de Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Ismaël Koné, Stephen Eustáquio, Tajon Buchanan, Ali Ahmed; Jonathan David y Tani Oluwaseyi.

D.T.: Jesse Marsch.

Estadio: Sports Illustrated Stadium de Harrison (Nueva Jersey).

Hora y TV: 7:00 p.m. por Gol Caracol, ditu y el minuto a minuto por El Espectador.

