Real Madrid venció 2-1 al Mallorca y lidera la Liga de España

El conjunto merengue completó tres victorias en línea. Barcelona visita el domingo al Rayo Vallecano. Vea los goles.

Agencia EFE
30 de agosto de 2025 - 10:11 p. m.
El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Jr. (centro) celebra con Arda Guler (der.), en la victoria de su equipos sobre el Mallorca, en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Chema Moya
El delantero brasileño del Real Madrid Vinicius Jr. (centro) celebra con Arda Guler (der.), en la victoria de su equipos sobre el Mallorca, en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Chema Moya
Foto: EFE - Chema Moya
El Real Madrid sigue en racha tras vencer este sábado al Mallorca (18º) por 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga, colocándose líder provisional en solitario.

El delantero kosovar Vedat Muriqui (18) adelantó al conjunto visitante, pero una remontada exprés, propiciada por el turco Arda Güler (37) y el brasileño Vinicius (38), concedió el triunfo a los merengues.

El equipo de Xabi Alonso se marcha al parón Fifa por los partidos de selecciones nacionales con los nueve puntos posibles de las tres primeras fechas.

El Barcelona y el Villarreal, ambos con dos triunfos, visitarán el domingo al Rayo (11º) y al Celta de Vigo (17º), respectivamente, mientras que el Atlético de Madrid (15º) volvió a pinchar este sábado al empatar ante el Alavés (10º) y apenas suma dos puntos en este arranque liguero.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?:Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Agencia EFE

