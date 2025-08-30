Real Madrid venció 2-1 al Mallorca y lidera la Liga de España

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El Real Madrid sigue en racha tras vencer este sábado al Mallorca (18º) por 2-1 en el estadio Santiago Bernabéu, en partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga, colocándose líder provisional en solitario.
El delantero kosovar Vedat Muriqui (18) adelantó al conjunto visitante, pero una remontada exprés, propiciada por el turco Arda Güler (37) y el brasileño Vinicius (38), concedió el triunfo a los merengues.
El equipo de Xabi Alonso se marcha al parón Fifa por los partidos de selecciones nacionales con los nueve puntos posibles de las tres primeras fechas.
El Barcelona y el Villarreal, ambos con dos triunfos, visitarán el domingo al Rayo (11º) y al Celta de Vigo (17º), respectivamente, mientras que el Atlético de Madrid (15º) volvió a pinchar este sábado al empatar ante el Alavés (10º) y apenas suma dos puntos en este arranque liguero.
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?:Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador