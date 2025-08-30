No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Golazo de Dávinson Sánchez antes de viajar a Colombia para unirse a la selección

El defensa caucano abrió el marcador en la victoria del Galatasaray 3-1 sobre Rizespor, en Turquía. Mateo Casierra marcó en Rusia. Vea los goles.

Redacción Deportes
30 de agosto de 2025 - 09:13 p. m.
Dávinson Sánchez lleva nueve goles anotados con el Galatasaray turco.
Dávinson Sánchez lleva nueve goles anotados con el Galatasaray turco.
Foto: Galatasaray
Con la motivación de haber sido convocado por el técnico Néstor Lorenzo para los partidos ante Bolivia y Venezuela, en el cierre de la eliminatoria de la Conmebol al Mundial de 2026, Dávinson Sánchez brilló en la victoria del Galatasaray sobre el Rizespor, por la Liga de Turquía.

De golpe de cabeza, tras un cobro de tiro de esquina, el defensa caucano abrió el marcador en la victoria 3-1 de su equipo, con el que completó nueve anotaciones en 74 partidos.

El central de 29 años, que seguramente será titular el, jueves frente a Bolivia, en el estadio Metropolitano de Barranquilla, llegó a 22 goles en casi 400 partidos como profesional, además de tres tantos con la selección nacional.

Mateo Casierra marcó en Rusia

Otro colombiano que figuró este sábado en las ligas de Europa fue el delantero nariñense Mateo Casierra, quien se hizo presente en el marcador en el triunfo 2-0 del Zenit de San Petersburgo sobre el Pari Nizhny Novgorod, por la séptima fecha de la liga rusa.

Casierra lleva 21 goles con el Zenit y 42 en su carrera, en la que ha debutó con el Deportivo Cali y pasado por clubes de Países Bajos, Portugal y Rusia.

Por Redacción Deportes

