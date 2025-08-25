No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Ancelotti dejó fuera de la convocatoria de Brasil a Neymar y Vinicius: ¿por qué?

Con cupo al Mundial asegurado, Ancelotti optó por dar descanso a estrellas y convocó caras nuevas para enfrentar a Chile y Bolivia.

Redacción Deportes
25 de agosto de 2025 - 10:59 p. m.
El entrenador de la selección brasileña de fútbol, Carlo Ancelotti, habla durante una rueda de prensa este lunes, en el Arena NeoQuímica, estadio del Corinthians, en São Paulo (Brasil). Ancelotti afirmó que el regreso de Raphinha, tras cumplir un partido de sanción, es una "buena noticia" para el equipo, pues en este momento "es uno de los mejores jugadores" del mundo.
El entrenador de la selección brasileña de fútbol, Carlo Ancelotti, habla durante una rueda de prensa este lunes, en el Arena NeoQuímica, estadio del Corinthians, en São Paulo (Brasil). Ancelotti afirmó que el regreso de Raphinha, tras cumplir un partido de sanción, es una "buena noticia" para el equipo, pues en este momento "es uno de los mejores jugadores" del mundo.
Foto: EFE - ISAAC FONTANA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La ausencia de Vinícius Júnior y de nuevo la de Neymar marcan la convocatoria, repleta de novedades, que presentó este lunes el italiano Carlo Ancelotti para los últimos partidos de la clasificada selección de Brasil en la eliminatoria del Mundial de 2026 ante Chile y Bolivia.

Había expectativa por el posible llamado a Neymar tras casi dos años de ausencia, pero no se concretó por “un pequeño problema” físico, según dijo Ancelotti en rueda de prensa en Rio de Janeiro.

Vínculos relacionados

¿Quiere ir al Mundial? Embajada de EE. UU. aconseja tramitar la visa cuanto antes
Jasper Philipsen, llamado a ser protagonista en la Vuelta a España 2025
Así será la cuarta etapa de la Vuelta a España 2025: altimetría, recorrido y TV

El mediocampista Lucas Paquetá, del West Ham, y el atacante João Pedro, del Chelsea, son dos de las principales novedades.

Brasil (3°) enfrentará al colista Chile el 4 de septiembre en Rio y cinco días después visitará a Bolivia (8°) en los desafiantes 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto.

“Todo el mundo conoce a Neymar”

Con el cupo en el Mundial garantizado, Ancelotti decidió reservar a futbolistas como Vinícius o Rodrygo y evitarles el viaje a El Alto. Vini, adicionalmente, debía cumplir suspensión por acumulación de tarjetas amarillas contra La Roja.

Neymar, finalmente, tampoco entró, después de reportes de la prensa sobre un edema en el muslo derecho.

“Con Neymar no hace falta hacer pruebas. Todo el mundo lo conoce (...). Tiene, como los demás, que estar en buena forma física para ayudar” e “intentar dar lo mejor de sí en el Mundial”, explicó Ancelotti.

Si quieren explicaciones, pueden llamarme”, agregó en alusión a Neymar y Rodrygo.

Máximo anotador histórico de la selección brasileña con 79 goles, el actual atacante del Santos de Brasil jugó el último de sus 128 partidos con el equipo el 17 de octubre de 2023.

Ese día, el delantero, de 33 años, abandonó la cancha en camilla, llorando, tras sufrir una lesión de ligamentos en la rodilla izquierda que le sacó de acción por meses y arruinó su paso por el club saudí Al-Hilal.

Neymar regresó en enero al Santos, pero el antiguo equipo de Pelé vive un difícil momento en la liga brasileña, compitiendo por la permanencia.

Convocatoria de Brasil para Eliminatorias

Arqueros: Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr) y Hugo Souza (Corinthians).

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Alexsandro (Lille), Caio Henrique (Monaco), Douglas Santos (Zenit), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Vanderson (Monaco), Wesley (Roma).

Mediocampistas: Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham).

Delanteros: Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham).

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Brasil

Selección de Brasil

Selección Brasil

Selección Brasileña

Eliminatorias

Eliminatorias 2026

Carlo Ancelotti

Neymar

Vinicius Junior

Mundial de 2026

convocatoria brasil

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar