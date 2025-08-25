¿Quiere ir al Mundial? Embajada de EE. UU. aconseja tramitar la visa cuanto antes

James Rodríguez, simbólicamente, es coronado por Luis Díaz en la Copa América 2024. Foto: Getty Images

La Embajada de Estados Unidos en Colombia hizo un llamado este lunes a los viajeros que planean asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a solicitar su visa cuanto antes.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (@USEmbassyBogota), la embajada replicó un anuncio del Departamento de Estado (@TravelGov), en el que se resalta que: “el torneo será el más grande de la historia, con partidos en 11 ciudades de Estados Unidos”.

“¡Invitamos a los viajeros extranjeros que necesiten una visa para ingresar a los Estados Unidos a que la soliciten AHORA MISMO!”, señala el comunicado.

La sede diplomática recordó que los tiempos de trámite de visa pueden ser prolongados, por lo que recomienda a los hinchas iniciar el proceso cuanto antes.

Los requisitos y procedimientos se encuentran disponibles en el portal oficial: https://co.usembassy.gov/es/visas-es/.

El Mundial de 2026, que por primera vez tendrá 48 selecciones participantes, se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Colombia y su lucha por asegurar el Mundial

Con las Eliminatorias Sudamericanas en su fase decisiva, la selección de Colombia está en una posición clave para asegurar su cupo a la Copa del Mundo de 2026.

Colombia ocupa el sexto lugar con 22 puntos, justo en la zona de clasificación directa. Solo necesita ganar uno de sus dos partidos restantes para sellar su boleto al torneo.

Venezuela y Bolivia aún tienen aspiraciones según su ubicación en la tabla, por lo que serán partidos muy luchados.

¿Cuándo juega la selección de Colombia?

Las fechas 17 y 18 ya tienen agenda confirmada por CONMEBOL:

Fecha 17 : Colombia vs. Bolivia — jueves 4 de septiembre de 2025, a las 6:30 p.m. en Barranquilla.



Fecha 18: Venezuela vs. Colombia — martes 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 en Maturín.

