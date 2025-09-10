Carlos Lampe celebró la clasificación de Bolivia con camiseta de Colombia

El arquero de Bolivia, Carlos Lampe, celebra la clasificación de su selección al repechaje. Foto: EFE - Jorge Ábrego

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La selección de Bolivia vivió este martes una de sus noches más felices en las últimas tres décadas. La Verde venció 1-0 a Brasil en el estadio de El Alto y aseguró un cupo en el repechaje rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Un penalti ejecutado con frialdad por Miguel Terceros rompió el cero y desató la alegría en un país que lleva 31 años sin disputar una Copa del Mundo. Desde 1994, cuando Bolivia estuvo en Estados Unidos, no volvía a tener una oportunidad tan cercana de regresar a la máxima cita.

El triunfo sobre la Canarinha, sin embargo, no bastaba por sí solo. La clasificación dependía de lo que sucediera en Maturín, donde Colombia visitaba a Venezuela. Los bolivianos necesitaban que la Vinotinto no ganara, y la Tricolor al imponerse con un contundente 6-3, dejó a los del altiplano en el séptimo puesto.

¡𝐄𝐋 𝐋𝐋𝐀𝐍𝐓𝐎 𝐃𝐄 𝐂𝐀𝐑𝐋𝐎𝐒 𝐋𝐀𝐌𝐏𝐄 𝐑𝐄𝐏𝐑𝐄𝐒𝐄𝐍𝐓𝐀 𝐀 𝐁𝐎𝐋𝐈𝐕𝐈𝐀! 😭💚



Carlos Lampe hizo los deberes ante Brasil, salvó a Bolivia sobre el final y al escuchar el silbatazo se derrumbó de emoción. ¡Enhorabuena, @CarlosLampe1 ! 🇧🇴👏pic.twitter.com/kMeLfh9U1i — Renzo Galiano (@RenzoGaliano) September 10, 2025

“La ayuda colombiana” no pasó inadvertida. Una de las escenas más llamativas de la celebración tuvo como protagonista a Carlos Lampe, el futbolista más experimentado del actual plantel de la Verde y figura en la victoria ante Brasil, quien celebró a rabiar la victoria sobre el Brasil de Carlo Ancelotti tras el pitazo final.

El portero del Bolívar de La Paz, que mantuvo su arco invicto en un partido cargado de tensión, fue visto después del partido con la camiseta de James Rodríguez. Salió del estadio con la delegación y, ya en el autobús, se asomó por la ventanilla superior luciendo la tricolor con el número 10 en el pecho.

Carlos Lampe, arquero de Bolivia, salió ayer a celebrar el paso al repechaje con la camiseta de Colombia. pic.twitter.com/mvskalkez6 — Víctor Romero (@SoyVictorRomero) September 10, 2025

Entre aplausos y cánticos de los hinchas bolivianos, el arquero levantó los brazos para agradecer el cariño de la gente. La prenda, explicó luego en una transmisión de su compañero Moisés Villarroel, la había intercambiado con James en un amistoso y conserva la firma del hoy jugador del Club León.

El gesto se leyó como un guiño al país que les dio una mano en la última fecha de las eliminatorias sudamericanas y que les permite seguir soñando con regresar a la máxima cita. Entre bromas y emoción, Lampe reconoció que ese día Colombia también fue parte de la clasificación.

Ahora Bolivia tiene varios meses para preparar el repechaje que se jugará en marzo del próximo año, en México. Aunque todavía no se conoce el rival —pues faltan por definirse los cupos de África, Asia y la Concacaf—, la ilusión de volver a un Mundial está más viva que nunca.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador