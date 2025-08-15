Histórica de la selección de Colombia será refuerzo de Universitario de Perú

La delantera colombiana, histórica goleadora de la selección nacional, fue anunciada como nueva futbolista de Universitario de Perú. Foto: AFP - FRANCK FIFE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Catalina Usme, referente indiscutible del fútbol sudamericano, ya luce la camiseta de Universitario de Deportes. La delantera antioqueña, máxima goleadora histórica de la selección Colombia, fue presentada en Lima como el refuerzo estelar del club crema para la temporada 2025. Su llegada marca un antes y un después para la liga femenina en Perú, que pocas veces había contado con una futbolista de su trayectoria.

El anuncio no tomó del todo por sorpresa a quienes siguen de cerca la carrera de Usme. Durante los meses previos a la Copa América Femenina de Ecuador 2025, la atacante entrenó con Universitario gracias a la gestión de su hermano, Andrés Usme, actual técnico del equipo. Esa cercanía, sumada a la experiencia de primera mano con el plantel y el proyecto deportivo, terminó de convencerla de aceptar el reto tras cerrar su ciclo en el Galatasaray de Turquía.

A pesar de las molestias físicas que arrastró durante el certamen continental, Usme volvió a ser determinante con la camiseta tricolor. Con su talento y jerarquía, Colombia alcanzó la final frente a Brasil, confirmando el peso que sigue teniendo la zurda más temida del continente. Al terminar el torneo, la capitana tomó la decisión: dejar atrás Europa y apostar por un desafío nuevo en Sudamérica.

La llegada de Usme genera ilusión no solo entre los hinchas de Universitario, sino también en todo el entorno del balompié femenino peruano. Su récord habla por sí solo: 65 goles con la selección Colombia, 37 tantos en la Copa Libertadores Femenina y una vitrina que incluye títulos de liga con América de Cali, medallas en Juegos Panamericanos y participaciones en tres Mundiales y dos Juegos Olímpicos.

En Perú, Usme no solo será una goleadora. Universitario espera que su liderazgo y experiencia impulsen al grupo en la búsqueda del título nacional y, con ello, la clasificación a la Copa Libertadores Femenina. Para la liga local, su fichaje representa un salto de calidad y una señal clara de que el fútbol femenino en el país busca crecer y competir en el plano internacional.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador