Debut de Jhon Arias en Premier League: hora y dónde ver Wolves vs. Manchester City

El Manchester City inaugura la Premier frente a Wolves, en un partido marcado por la expectativa del posible debut de Jhon Arias y la presencia de Yerson Mosquera. Foto: Wolves

La temporada 2025-2026 de la Premier League arranca este sábado con un duelo que mezcla potencia, ambición y acento colombiano: Wolverhampton recibe al Manchester City, en un partido donde Jhon Arias podría debutar en el fútbol inglés junto a su compatriota Yerson Mosquera.

Para Arias, recién llegado del Fluminense tras un paso exitoso por el Mundial de Clubes, esta es la oportunidad de medirse en la liga más exigente del mundo. Su técnico, Vítor Pereira, no esconde la ilusión, pero también pide paciencia: “La Premier es muy técnica y muy física. Arias necesita tiempo para adaptarse, conectar con sus compañeros y entender nuestro juego. Tiene muchas cualidades y nos ayudará mucho”.

El extremo de la selección de Colombia llega a un Wolves que busca reinventarse tras años de irregularidad, y donde su velocidad y capacidad para romper líneas pueden ser un recurso clave. Su presencia en el once inicial todavía es una incógnita, pero la expectativa está servida.

En la zaga, Yerson Mosquera vive una historia distinta: recuperado de una grave lesión de ligamento cruzado, renovó hasta 2030 y apunta a ser titular contra el City. El defensa de 23 años, fichado en 2021 desde Atlético Nacional, quiere consolidarse por fin en un equipo que ha apostado fuerte por él.

Del otro lado estará el Manchester City, vigente campeón y siempre candidato, con Pep Guardiola centrado en retener a Savinho, uno de sus talentos emergentes. “Es un futbolista extraordinario y ojalá se quede muchos años”, dijo el entrenador español.

Más allá de las diferencias de plantilla y presupuesto, el estreno de Wolves y City tiene un atractivo especial para el fútbol colombiano: dos jugadores con caminos distintos, pero con el mismo objetivo, dejar huella en la liga más competitiva del planeta. Y si Jhon Arias pisa la cancha, será el inicio de un capítulo que muchos esperan leer con atención.

Hora y dónde ver Manchester City vs. Wolverhampton en Premier League

Fecha: 16 de agosto de 2025

Hora: 11:30 p.m., hora en Colombia

Estadio: Molineux Stadium (Wolverhampton)

Transmisión: Disney+

