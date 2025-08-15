La Carrera del Pacífico 10K: la élite mundial del atletismo tendrá cita en Cali

Este 17 de agosto, la capital del Valle será epicentro de una competencia única en el continente, donde la cultura caleña se mezcla con el mejor atletismo del mundo. Foto: Carrera del Pacífico

Este domingo 17 de agosto, Cali será escenario de una cita atlética sin comparación: la Cuarta Versión de la Carrera 10K del Pacífico, un evento que no solo reúne a más de 5.000 corredores de 20 países, sino que se ha ganado el título de los 10 kilómetros más rápidos y técnicos de América Latina. La prueba cuenta además con un sello único en el continente: la certificación Élite de World Athletics.

“Es un honor y un orgullo traer una prueba de este nivel a nuestra querida Cali. La Carrera del Pacífico refleja la cultura de nuestra ciudad y reúne a los mejores fondistas del mundo y de Colombia”, destacó Luis Felipe Posso, director del certamen.

La lista de élite internacional impresiona. Entre los hombres sobresale Rodrigue Kwizera, de Burundi, tercero en el ranking mundial de 10K con un registro de 26:54, marca conseguida en Alemania este año. “El clima de Cali es perfecto para correr rápido, el recorrido se siente cómodo. Espero hacer una gran carrera”, dijo el fondista, que llega tras coronarse en la Media Maratón de Praga.

A su lado estarán nombres como Mao Ako (Tanzania), campeón en la Media y Maratón de Zanzíbar; William Amponsah (Ghana), oro universitario en EE. UU. en los 10.000 metros; Awet Habte (Eritrea), subcampeón en Doha; Charles Matata (Kenia), ganador en Holanda y Beijing; Ararso Negasa (Etiopía), con podios en Italia; Daniel Teklebrhan (EE. UU.), primero en San Blas y Philadelphia; y Tisa Dibisa (Etiopía), top 10 en Tokio con un registro personal de 27:59.

En la rama femenina, la defensora del título, la keniana Gladys Kwamboka, actual campeona africana de 10.000 metros, encabeza un grupo estelar. La acompañan figuras como Miriam Chebet (Kenia), bicampeona de la Media Maratón de Estambul y protagonista de la Liga Diamante en Oslo; Susy Chemaimak (Kenia), vencedora en China; Rebeca Chelangat (Uganda), campeona en Ostrava; Janet Mutungi (Kenia), ganadora en Japón; y Stephanie Bruce (EE. UU.), con títulos en Pittsburgh y podios en California.

Colombia también juega fuerte

El equipo local llega con potencia. La antioqueña Carolina Tabares, campeona nacional de 10.000 metros y reciente ganadora de los 15K en la Maratón de Cali, lidera la armada colombiana. A ella se suman fondistas de gran trayectoria como Iván González, Mauricio González, Muriel Coneo, Leidy Lozano, Leidy Romero, Alexandra Aldana, Lina Pantoja, Angie Nocua y Stefany López.

La combinación de talento local y figuras extranjeras garantiza un espectáculo de altísimo nivel, donde la velocidad, la estrategia y la resistencia pondrán a prueba a los mejores.

Con más de 5.000 corredores entre élite y aficionados, la Carrera 10K del Pacífico se consolida como un evento que trasciende lo deportivo. Es una muestra de la vitalidad de Cali, una ciudad que vibra al ritmo del deporte y se proyecta como escenario internacional de grandes competencias.

Este domingo, la Sultana del Valle no solo verá pasar a los más veloces del mundo: vivirá una fiesta atlética que celebra la cultura, la resistencia y el orgullo caleño.

