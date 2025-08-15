La selección de Colombia anunció sede para la Liga de Naciones Femenina: oficial

La selección dirigida por Angelo Marsiglia ya tiene sede, fecha y rival para su primer paso rumbo al Mundial 2027 en Brasil. Foto: EFE - Jose Jácome

La selección de Colombia femenina ya tiene definida la ciudad donde arrancará su camino hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027: Medellín. El debut será el viernes 24 de octubre de 2025 frente a Perú, en el marco de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina, torneo que entregará cuatro boletos —dos directos y dos por repechaje— para la cita mundialista que se disputará en Brasil.

Será el inicio de un nuevo ciclo competitivo para un equipo que viene de ser subcampeón de América y que dejó claro que puede pelearle de igual a igual a las potencias de la región. La final de la última Copa América femenina, definida en penales ante Brasil, todavía está fresca en la memoria de la afición.

La CONMEBOL Liga de Naciones Femenina se disputará entre octubre de 2025 y junio de 2026. El formato será todos contra todos en una sola fase, con nueve jornadas en las que siempre habrá un equipo libre por fecha. En total, se jugarán 36 partidos entre las nueve selecciones sudamericanas, con Brasil ausente en esta etapa por su clasificación automática como país anfitrión del Mundial.

El reto para Colombia será mantener regularidad y aprovechar al máximo su condición de local. La capital antioqueña, que ha recibido grandes eventos deportivos en los últimos años, se vestirá de amarillo, azul y rojo para acompañar a la selección en su primer paso hacia la clasificación.

La confirmación de Medellín como sede llegó después de que el alcalde Federico Gutiérrez comunicara oficialmente a la Federación Colombiana de Fútbol la disposición de la ciudad para albergar el encuentro. La FCF, por su parte, extendió la invitación a la afición para llenar el estadio y convertirlo en un fortín para el equipo.

Con el respaldo de su hinchada y un plantel que combina figuras consolidadas como Linda Caicedo con nuevas promesas, Colombia buscará uno de los cuatro cupos que otorga la competencia. El debut contra Perú no solo será la primera prueba, sino también una oportunidad para enviar un mensaje claro: la Tricolor quiere llegar a Brasil y volver a ser protagonista en la élite del fútbol femenino.

