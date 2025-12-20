Impresionante golpe de Anthony Joshua noqueó a Jake Paul y le quebró la mandíbula: video

Anthony Joshua, en su pelea con Jake Paul. Foto: AFP - GIORGIO VIERA

El excampeón de los pesos pesados Anthony Joshua logró un nocaut en el sexto asalto ante el youtuber convertido en boxeador Jake Paul, a quien causó una “doble fractura de mandíbula” en su lucrativo combate respaldado por Netflix, este viernes en Miami.

Esta pelea, que despertó temores por la seguridad de Paul y reunió a varias celebridades, enfrentó a dos boxeadores de niveles y complexiones muy desiguales por una bolsa estimada en 184 millones de dólares.

Así fue la pelea multimillonaria de Netflix entre Joshua y Paul

Paul resistió más de lo previsto, aunque su estrategia de evitar contactos e intercambios de golpes desesperó a más de uno en el Kaseya Center.

Un año después de su pobre victoria ante Mike Tyson, leyenda del noble arte entonces de 58 años, el estadounidense (1,85 m de estatura, 98 kg) se midió a un rival mucho más joven y peligroso (1,98 m, 110 kg).

El británico de 36 años, campeón olímpico en 2012, tuvo que esforzarse para vencer a un adversario que intentó provocarlo con muecas, hasta que finalmente impuso su tamaño superior y potencia en los últimos compases del duelo pactado a ocho asaltos.

“No fue mi mejor desempeño, en mi mente estaba derrumbar a Jake Paul, castigarlo, quería haberlo hecho antes, pero quiero darle el reconocimiento por haberme enfrentado y porque se paró como un hombre”, afirmó el vencedor.

Así fue el KO a Jake Paul: video

Cirugía de mandíbula

Los primeros rounds ofrecieron un pobre espectáculo, entre un Paul huidizo y con equilibrio precario, y un Joshua que peleaba por primera vez en quince meses, expectante pese a una superioridad manifiesta.

El exrey de los pesos pesados pareció en todo momento el más peligroso, al conectar 48 de 146 golpes lanzados, frente al exiguo total de Paul de 16 aciertos.

Después de ser contado por primera vez en el quinto asalto, el estadounidense acabó por recibir un trueno en el sexto y se levantó por segunda vez antes de ser definitivamente noqueado por un derechazo directo.

Jake Paul is an absolute embarrassment to the sport of boxing. A fraud who buys his way into fights against legitimate champions like Anthony Joshua, only to get knocked out in the sixth round after clinching, flopping, and running like a coward. He has no real skill, no heart,… pic.twitter.com/CaQqbOwCT5 — Padr0n (@Padr0n) December 20, 2025

El momento definitivo del enfrentamiento estuvo precedido, dos rounds antes, de un llamado al orden del juez Christopher Young para que ambos púgiles pusieran a trabajar sus guantes: “Los fanáticos no pagaron para ver esta porquería”, les dijo.

El golpe decisivo de Joshua hizo sangrar la boca de su contendiente, quien incluso desde el final del combate previó que su mandíbula estaba fracturada.

“Me cansé mucho, no podía aguantar su peso”, dijo Paul antes de escupir sangre ante las cámaras. “Pero está bien porque me partió la mandíbula uno de los mejores del mundo”.

Tras confirmarse la lesión, Paul pasó por el quirófano el sábado para tratarse una “doble fractura de mandíbula”, según informó en redes sociales.

“La cirugía salió bien; gracias por todo el amor y el apoyo. Dos placas de titanio en cada lado. Me quitaron algunos dientes. Solo puedo tomar líquidos durante 7 días”, escribió en Instagram.

Jake Paul confirms Anthony Joshua broke his jaw 🥶 https://t.co/W4ZuVBIXRc pic.twitter.com/YlgQ4TLnLz — NO CONTEXT HUMANS (@HumansNoContext) December 20, 2025

Joshua retó a Fury

Paul, quien ingresó al cuadrilátero con un uniforme en homenaje al fallecido luchador Hulk Hogan, debía enfrentarse inicialmente a Gervonta Davis, otro gran nombre aunque de una categoría de peso muy inferior.

Pero cambió sus planes el mes pasado tras las nuevas acusaciones de violencia doméstica presentadas contra el púgil estadounidense, de 31 años.

Jake Paul getting knocked out by a black man while wearing Hulk Hogan attire.💀



#JakeJoshua pic.twitter.com/wrhX2O529s — DirtyDomDom (@DirtyDomDom) December 20, 2025

Tras la derrota, la segunda de su carrera, que incluye doce victorias, aseguró que se tomará “un descanso” pero garantizó que volverá a luchar.

Joshua, en tanto, dejó muchas dudas con su pobre rendimiento en su segunda pelea en Estados Unidos, donde no actuaba desde 2019 tras ser noqueado por el mexicano-estadounidense Andy Ruiz Jr. en un memorable combate en Nueva York.

Sin embargo, el vencedor de la noche aprovechó los micrófonos para lanzar un desafío a Tyson Fury, su excéntrico compatriota, también excampeón de los pesados, al que nunca se ha enfrentado.

Fury, de 37 años, había anunciado en enero que se retiraba, pero ya ha sabido regresar después de una declaración así. El gran interrogante ahora es si Joshua, con una carrera manchada por numerosas derrotas, la última en septiembre de 2024 contra su compatriota Daniel Dubois, estaría a la altura.

