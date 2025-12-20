Logo El Espectador
Doblete de Linda Caicedo con el Real Madrid por octavos de final de la Copa de la Reina

Con dos goles de la vallecaucana, el Real Madrid femenino consiguió su clasificación a los cuartos de final de la competencia doméstica.

Daniel Montoya Ardila
20 de diciembre de 2025 - 08:05 p. m.
La delantera colombiana del Real Madrid, Linda Caicedo (d), controla el balón durante el partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el Wolfsburgo, en el estadio Alfredo Di Stéfano.
Foto: EFE - JUANJO MARTIN
Este sábado 20 de diciembre de 2025, el Espanyol femenino recibió al Real Madrid de Linda Caicedo para el duelo válido por los octavos de final de la Copa de la Reina en España. La estrella de la selección de Colombia hizo parte del 11 titular.

Por el lado del equipo local, Daniela Caracas, defensora del combinado patrio, también participó del cotejo desde el arranque. El marcador se abrió gracias Caicedo, quien a los 12 minutos de partido marcó desde fuera del área.

Luego de acomodarse de frente al arco rival, la ex Deportivo Cali desenfundó un potente remate que se coló al lado derecho de la arquera. El balón tocó el palo para finalmente ingresar y marcar el 1-0 momentáneo del encuentro.

12 minutos más tarde, Iris Ashley, compañera de Linda Caicedo, amplió el score 2-0, finalizando así el primer tiempo. Sin embargo, la fiesta blanca no paró ahí y el segundo tiempo deparó más emociones para este partido de fútbol femenino.

Segundo gol de Linda Caicedo con el Real Madrid

En el 53′, la colombiana volvió a reportarse en el marcador con un doblete que puso el encuentro muy cuesta arriba para el Espanyol. Además, apenas tres minutos después, su compañera Iris Ashley también firmó un segundo tanto en el cotejo.

Con esto, el Real Madrid femenino venció 4-0 al conjunto de Cataluña, avanzando así a los cuartos de final de la Copa de la Reina. Un torneo del cual el Madrid fue subcampeón durante la temporada 2022/23, ya con Linda Caicedo entre sus filas.

El club Merengue volverá a la acción hasta el próximo año, cuando reciba al Sevilla el 10 de enero por la Liga femenina de España. En esa competición, el equipo de la figura colombiana marcha segundo, pero a más de seis puntos de distancia del Barcelona.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

