Champions League: el Bayern Múnich de Luis Díaz goleó al modesto Pafos

El gigante alemán se impuso con comodidad al debutante equipo chipriota en condición de visitante. El extremo guajiro fue titular y salió en el entretiempo.

Redacción Deportes y Daniel Bello
30 de septiembre de 2025 - 09:18 p. m.
Luis Díaz en acción con el Bayern Múnich durante su partido frente a Pafos en la segunda fecha de la Chamions League.
Foto: EFE - SAKIS SAVVIDES
Bayern Múnich cumplió con la lógica y goleó este martes al Pafos de Chipre en Limasol, por la segunda fecha de la Liga de Campeones 2025/2026. El cuadro bávaro dominó de principio a fin y le propinó al equipo debutante un contundente 5-2.

El atacante colombiano Luis Díaz fue titular en el onceno alemán y disputó la primera mitad, donde se mostró activo en ataque con tres remates a puerta -uno fue bloqueado por la defensa y dos desviados por el potero-. Fue reemplazado en el entretiempo por Serge Gnabry.

La jornada arrancó con un Bayern decidido a marcar diferencias desde temprano. Apenas corría el minuto 15 cuando Harry Kane apareció en el área chica para abrir el marcador con un zurdazo inatajable para el guardameta Neofytos Michael.

El golpe desestabilizó al equipo chipriota, que no alcanzaba a acomodarse en el campo cuando Raphael Guerreiro amplió la ventaja con una definición cruzada tras una jugada colectiva bien elaborada.La superioridad del conjunto bávaro se reflejó pronto en el marcador.

Al minuto 30, Michael Olise envió un pase preciso para que Nicolas Jackson pusiera el 3-0 y encaminará la goleada. El festival ofensivo parecía no tener freno, pues instantes después Kane firmó su doblete personal, castigando nuevamente a la defensa local.

Todo apuntaba a un marcador aún más abultado, pero la sorpresa llegó poco antes del descanso. El croata Mislav Orsic, aprovechando un error en la zaga del Bayern, tomó un balón suelto y desde fuera del área clavó un derechazo en el ángulo. Golazo.

El segundo tiempo bajó en intensidad. Bayern administró el resultado y Pafos no encontró cómo volver a inquietar. Aun así, Michael Olise, uno de los jugadores más destacados de la noche, selló la goleada con el 5-1 definitivo, cerrando una actuación redonda para los dirigidos por Vincent Kompany.

Por Redacción Deportes

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

