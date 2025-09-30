Chelsea venció a Benfica con un autogol de Richard Ríos: video

Richard Ríos anotó un autogol en la derrota de Benfica en Londres. Foto: AFP - FILIPE AMORIM

El Chelsea se impuso 1-0 al Benfica este martes en la segunda fecha de la Liga de Campeones. El único gol en Stamford Bridge nació jugada desafortunada que involucró al mediocampista colombiano Richard Ríos, quien desvió el balón contra su propia portería al minuto 18.

Los blues arrancaron el partido con el control de la pelota. Sin embargo, las águilas de Lisboa, dirigidas por José Mourinho, se plantaron con autoridad en Londres y llegaron a tener las acciones más claras de los primeros minutos. Un remate potente del belga Dodi Lukebakio se estrelló en el poste.

Richard Ríos también estuvo cerca de adelantar al Benfica. El antioqueño, recién llegado al conjunto lisboeta en el último mercado de fichajes, se animó con un zurdazo dentro del área que exigió la intervención del portero Robert Sánchez.

¡RICHARD RÍOS LE DA EL PRIMERO AL CHELSEA! El colombiano de Benfica no pudo despejar y marcó en contra para el 1-0 de los Blues.



Sin embargo, el colombiano sería determinante en el marcador, pero en la otra área. Pocos minutos después, el argentino Alejandro Garnacho desbordó por la izquierda y envió un centro que Ríos, en su intento de despejar, terminó empujando al fondo de la red.

En el segundo tiempo, las opciones claras se redujeron y el juego transitó más por la mitad de la cancha que por las áreas. Cuando faltaban 13 minutos para el final, Mourinho decidió refrescar la zona medular y realizó tres cambios en cadena, uno de ellos el ingreso de Leandro Barreiro por Richard Ríos.

El antioqueño, pieza clave en el mediocampo de la selección de Colombia, ya suma 14 partidos con la camiseta del Benfica. Sigue sin registrar goles ni asistencias con su nuevo club. Su autogol en Londres se convierte en un episodio amargo dentro de su proceso de adaptación.

Chelsea, sin brillar en exceso, aprovechó el error rival y se quedó con una victoria que le permite mantener confianza y seguir en la pelea por avanzar en la Liga de Campeones. Benfica, por su parte, deberá reponerse pronto del golpe si quiere sostener sus aspiraciones internacionales.

