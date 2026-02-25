Champions: Galatasaray y Dávinson Sánchez sufrieron con la Juventus pero aun así avanzaron

El defensor colombiano Dávinson Sánchez jugó los 210 minutos que duró la serie entre Galatasaray y Juventus. Foto: AFP - ISABELLA BONOTTO

La serie entre Galatasaray y Juventus en los play-offs de la Liga de Campeones ofreció este miércoles un guion difícil de predecir. El cuadro turco había ganado la ida 5-2, pero en la vuelta los italianos reaccionaron con un 3-0 que equilibró el global y llevó el desenlace hasta el tiempo extra.

En el equipo de Estambul fue titular el defensor colombiano Dávinson Sánchez, quien disputó el partido completo y tuvo una jornada difícil frente al ataque bianconero. En el banco permaneció el también jugador de la tricolor Yáser Asprilla, que no sumó minutos en Turín.

La ventaja de tres goles cosechada por Galatasaray en la ida parecía suficiente para encarar la revancha con margen. En aquellos primeros 90 minutos, Dávinson incluso se reportó con gol. También fue expulsado el colombiano Juan David Cabal, defensor de la vecchia signora.

En Italia, la misión de la Juve era compleja y durante los primeros 45 minutos ejerció un asedio constante sobre el área rival. La insistencia tuvo premio al minuto 38′ cuando el juez sancionó un penalti que Manuel Locatelli transformó en el descuento.

El inicio del complemento trajo un nuevo obstáculo para el máximo campeón del fútbol italiano. La expulsión del defensor inglés Lloyd Kelly parecía sentenciar la reacción. Sin embargo, aun con un hombre menos, los bianconeros recortaron todavía más la distancia en el marcador.

En una acción de tiro de esquina apareció Federico Gatti, atento para cazar la pelota en el área chica y enviarla al fondo de la red. El gol del defensor instaló el suspenso en el escenario turinés y desató un tramo final cargado de nervios, con la eliminatoria pendiendo de un detalle.

Cuando faltaban diez minutos para el cierre, Kenan Yildiz estrelló un remate en el poste que pudo cambiar la historia. Poco después, al 82, Weston McKennie, tras centro de Teun Koopmeiners, cabeceó el tanto que igualó el global y forzó la prórroga. Turín en ese momento era fiesta.

En el tiempo suplementario, Edon Zhegrova estuvo cerca de voltear la serie con un remate que se marchó ancho. La ocasión desperdiciada resultó determinante, porque poco después el conjunto turco encontró el espacio necesario para golpear en el momento justo.

Al minuto 105, Baris Yilmaz filtró un pase preciso para Victor Osimhen, quien definió entre las piernas de Mattia Perin. Ese tanto volvió a inclinar el global a favor de Galatasaray. Juventus no se quiso dar por vencido y adelantó sus líneas para evitar la eliminación.

Los dirigidos por Luciano Spaletti quedaron expuestos en el fondo, situación que la visita aprovechó para dejar a Yilmaz frente al arco y firmar el 3-2 definitivo (7-5 en el global) con el que el equipo de Estambul se instaló en los octavos de final de la Liga de Campeones.

