EN VIVO: Venezuela vs. Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20, siga el minuto a minuto

La selección de Colombia se juega gran parte de la clasificación al Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026 este miércoles. Tras un inicio adverso en el hexagonal final, la tricolor necesita reaccionar de inmediato si no quiere despedirse prematuramente de la cita orbital de la categoría.

El combinado nacional apenas ha sumado un punto en sus tres primeras salidas de esta fase definitiva. Para el equipo dirigido por Carlos Paniagua el margen de error desapareció y el compromiso con la vinotinto, rival directo en la tabla, adquiere carácter de final anticipada.

El contraste con la fase de grupos es notorio. En esa primera etapa, Colombia terminó como líder, invicto y sin recibir goles. Sin embargo, en el hexagonal final, cuando empezaron a llegar los goles en contra, las falencias estructurales quedaron expuestas.

La cita de este miércoles entre colombianas y venezolanas tendrá lugar en el Estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, en el departamento central de Paraguay. La temperatura ronda los 33° grados centígrados y no hay probabilidad de lluvia.

Ángel Hualde dispuso de un 4-3-3 para enfrentar a Colombia: Valeria Rebanales; Zoraida Blanco, Ariana Cova, Claudia Pérez, Gilary Díaz; Gellinot Reyes, Melanie Chirinos y Karlis Durán; Fabiana Hernández, Ailing Herrera y Génesis Hernández.

Carlos Paniagua dispondrá de un 4-3-3 para enfrentar a Venezuela: Luisa Agudelo; María Torres, Fernanda Viáfara, Sara Bohórquez y Lina Arboleda; Isabel Weiner, Juana Ortegón y Sintia Cabezas; Isabella Díaz, Marian Sterling y Maithe López.

Colombia y Venezuela ya saben lo que es enfrentarse en este Campeonato Femenino Sudamericano Sub-20. Se vieron las caras en la tercera fecha de la fase de grupos. Ese partido lo ganó la tricolor 1-0 con gol de Maithe López.

