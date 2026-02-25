Publicidad

EN VIVO: Venezuela vs. Colombia en el Sudamericano Femenino Sub-20, siga el minuto a minuto

La tricolor llega con la urgencia de conseguir su primera victoria en el hexagonal final con el propósito de lograr un cupo al Mundial que se celebra este año en Polonia.

Daniel Bello
25 de febrero de 2026 - 11:00 p. m.

Actualizaciones clave

El conjunto de Carlos Paniagua llega con la urgencia de conseguir los primeros tres puntos en el Hexagonal final con el propósito de lograr un cupo al Mundial en Polonia.
Foto: Conmebol
La selección de Colombia se juega gran parte de la clasificación al Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026 este miércoles. Tras un inicio adverso en el hexagonal final, la tricolor necesita reaccionar de inmediato si no quiere despedirse prematuramente de la cita orbital de la categoría.

El combinado nacional apenas ha sumado un punto en sus tres primeras salidas de esta fase definitiva. Para el equipo dirigido por Carlos Paniagua el margen de error desapareció y el compromiso con la vinotinto, rival directo en la tabla, adquiere carácter de final anticipada.

El contraste con la fase de grupos es notorio. En esa primera etapa, Colombia terminó como líder, invicto y sin recibir goles. Sin embargo, en el hexagonal final, cuando empezaron a llegar los goles en contra, las falencias estructurales quedaron expuestas.

Minuto a minuto de Venezuela vs. Colombia en el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20:

Hace 5 horas

El clima en Villa Elisa

La cita de este miércoles entre colombianas y venezolanas tendrá lugar en el Estadio Luis Alfonso Giagni de Villa Elisa, en el departamento central de Paraguay. La temperatura ronda los 33° grados centígrados y no hay probabilidad de lluvia.

Hace 5 horas

El XI de Venezuela

Ángel Hualde dispuso de un 4-3-3 para enfrentar a Colombia: Valeria Rebanales; Zoraida Blanco, Ariana Cova, Claudia Pérez, Gilary Díaz; Gellinot Reyes, Melanie Chirinos y Karlis Durán; Fabiana Hernández, Ailing Herrera y Génesis Hernández.

Actualización claveHace 5 horas

El XI de Colombia

Carlos Paniagua dispondrá de un 4-3-3 para enfrentar a Venezuela: Luisa Agudelo; María Torres, Fernanda Viáfara, Sara Bohórquez y Lina Arboleda; Isabel Weiner, Juana Ortegón y Sintia Cabezas; Isabella Díaz, Marian Sterling y Maithe López.

Hace 6 horas

El último precedente entre ambos

Colombia y Venezuela ya saben lo que es enfrentarse en este Campeonato Femenino Sudamericano Sub-20. Se vieron las caras en la tercera fecha de la fase de grupos. Ese partido lo ganó la tricolor 1-0 con gol de Maithe López.

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

Actualizaciones clave

