Real Madrid despachó al Benfica de Richard Ríos de la Champions League

Real Madrid selló este miércoles su clasificación a los octavos de final de la Liga de Campeones 2025/26 tras vencer 2-1 a Benfica en el Santiago Bernabéu. El extremo brasileño Vinicius Junior selló la victoria merengue en el global (3-1).

El encuentro dejó atrás las tensiones de la ida, marcadas por la denuncia de Vinícius Junior sobre insultos racistas de Gianluca Prestianni, quien cumple una sanción preventiva. En lo deportivo, la visita enfrentó el reto sin José Mourinho en el banquillo, por expulsión.

Obligados por la desventaja -Madrid ganó la ida 1-0 con gol de Vinicius-, los dirigidos por Joao Tralhao salieron con intensidad y equilibraron la balanza al minuto 14. Aunque Thibaut Courtois reaccionó magistralmente ante un desvío de Raúl Asencio, el rebote quedó a merced de Rafa Silva, quien no perdonó para empatar el global.

La respuesta madridista fue inmediata y efectiva. Solo dos minutos después del tanto luso, Federico Valverde desbordó por la banda derecha enviando un centro rastrero que el francés Aurélien Tchouaméni conectó de primera con un potente derechazo para restablecer la paridad.

Tras el descanso, Rafa Silva rozó el doblete con un disparo que se estrelló en el travesaño, salvando milagrosamente al Madrid. La nota negativa fue la lesión de Raúl Asencio, el defensor tuvo que ser retirado en camilla tras un fuerte choque accidental con su compañero, Eduardo Camavinga.

El cuadro merengue supo gestionar los tiempos y mantuvo la calma ante la presión de Benfica. Cuando restaban diez minutos para el final del tiempo reglamentario, Valverde asistió nuevamente a Vinícius Junior, quien explotó su velocidad y definió con un remate cruzado que sentenció la serie.

La visita tuvo entre sus filas al colombiano Richard Ríos, quien fue titular y disputó los noventa minutos. El mediocampista recibió una tarjeta amarilla por una dura entrada sobre Tchouaméni en la primera mitad y estuvo cerca de anotar al minuto 38, pero Courtois se interpuso con una estupenda atajada.

Con este resultado, el Real Madrid asegura su presencia en los octavos de final, esperando rival entre el Sporting de Portugal o el Manchester City. La UEFA definirá los cruces oficiales este viernes durante el sorteo, donde se conocerá el camino restante en el torneo de clubes más importante.

