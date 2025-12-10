Logo El Espectador
Gol y asistencia de Richard Ríos en la victoria de Benfica contra Napoli en Champions: video

El volante colombiano convirtió abrió el marcador en el duelo de su equipo ante el vigente campeón italiano, por la sexta jornada de la Champions League.

Diego Alejandro Daza Gómez
10 de diciembre de 2025 - 10:00 p. m.
Richard Ríos, celebrando su primer gol con Benfica.
Foto: Benfica, vía X
Richard Ríos empieza a consolidarse en Benfica tras un inicio difícil. El mediocampista colombiano anotó y asistió este miércoles en la victoria 2-0 de Benfica sobre Napoli, duelo correspondiente a la sexta fecha de la Champions League.

El gol del volante colombiano llegó al minuto 20’, luego de un centro al área del equipo napolitano que terminó en varios rebotes. Se encontró con el balón y, con la planta del pie venció la resistencia de Vanja Milinković-Savić, portero serbio del onceno napolitano.

Con esta anotación, Ríos llegó a dos goles en la presente temporada con la camiseta de Benfica, en 24 partidos disputados hasta ahora.

Ya en la segunda mitad volvió a aparecer el colombiano, pero esta vez para asistir a su compañero Leandro Barreiro. El colombiano corrió al espacio, pidió el balón y, ya dentro del área, puso un centro raso para la llegada del centrocampista luxemburgués, quien anotó el 2-0 definitivo.

Con esta victoria, el equipo portugués alcanzó seis puntos, que lo ubican en la vigosimoquinta posición, a solo un punto de Napoli, su rival, que está vigésimo tercero. Cabe recordar que los equipos que terminen entre la novena y la 24° posición jugarán los los playoffs de la Champions League.

Así, Benfica llegó a su segunda victoria en la presente temporada de la Liga de Campeones, en la que además registra cero empates y cuatro derrotas.

La próxima fecha será crucial para el equipo portugués en sus aspiraciones de meterse en puestos de playoffs. El cuadro luso visitará el próximo 21 de enero de 2026 a Juventus en Turín, que se ubica en la decimoséptima posición.

Por su lado, con esta derrota, Napoli, vigente campeón de la liga italiana, queda con dos victorias, un empate y una derrota.

Mourinho, con la confianza puesta en Richard Ríos

Desde su primera rueda de prensa, Mourinho dejó en claro que su objetivo era recuperar y potenciar a Richard Ríos. “Veo razones para ayudarlo mucho… intentar que muestre sus fortalezas y oculte sus debilidades”, aseguró el estratega.

Su plan incluyó trabajar de cerca con Ríos, protegerlo tácticamente en el campo y darle libertad para decidir en las jugadas, lo que le ha permitido adaptarse y convertirse en uno de los pilares del equipo.

Este trabajo trajo sus frutos. Desde la llegada del entrenador portugués, el colombiano ha respondido con cifras impresionantes en la temporada: 74 recuperaciones de balón y 40 duelos ganados y esta tendencia se mantuvo en el partido contra Napoli, en el que Ríos volvió a ser uno de los jugadores más destacados.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Diego Alejandro Daza Gómez

Por Diego Alejandro Daza Gómez

Comunicador social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Escribe para El Espectador y ha colaborado con Directo Bogotá. Tiene experiencia en radio como locutor de la sección deportiva de Mix 92.9. Le interesan los temas deportivos y culturales.DiegoDazaGomezdadaza@elespectador.com

