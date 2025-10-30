Chelsea apuesta por Freddy Bernal: el arquero promesa de raíces colombianas

Con solo 17 años, Freddy Bernal firmó su primer contrato profesional con el Chelsea hasta 2028. Nacido en Inglaterra y de padres colombianos, el arquero ya ha sido parte de las selecciones juveniles inglesas y es una de las mayores promesas de la cantera de los “blues”. Foto: Freddy Bernal

Chelsea FC oficializó esta semana la firma del contrato profesional del arquero Freddy Bernal, un joven de 17 años nacido en Redhill, Inglaterra, pero de padres colombianos. Con este acuerdo, el guardameta aseguró su vínculo con el club londinense hasta 2028, consolidando así una carrera que ha seguido un proceso sostenido dentro de la cantera de Cobham, una de las academias más reconocidas del fútbol inglés.

Bernal ingresó al Chelsea cuando tenía apenas ocho años y, desde entonces, ha pasado por todas las categorías formativas del club. En la presente temporada ha tenido participación en tres niveles: cinco apariciones en la Premier League Sub-18, tres titularidades en la UEFA Youth League —la Champions juvenil europea— y se encuentra a la espera de su debut con el plantel Sub-21, en el que ya ha sido convocado. Su progresión ha sido constante y sus entrenadores destacan su madurez y capacidad de anticipación, cualidades clave en su posición.

Antes del inicio de la campaña 2025/26, Bernal firmó su beca con Stamford Bridge y se ganó la titularidad en el equipo Sub-18, dirigido por Hassan Sulaiman. Su rendimiento le permitió dar el salto a categorías superiores y tener minutos en la Premier League 2 y el Trofeo Vertu de la EFL, donde enfrentó a futbolistas con más experiencia. En el ámbito internacional juvenil, ha sido protagonista en la UEFA Youth League, donde tuvo destacadas actuaciones en los triunfos del Chelsea frente a Bayern Múnich, Benfica y Ajax, partidos que lo pusieron en el radar de medios y ojeadores.

Su crecimiento tampoco ha pasado inadvertido para la Federación Inglesa. Bernal ha defendido la camiseta de Inglaterra en las selecciones Sub-15, Sub-17 y Sub-18. Su más reciente participación fue en septiembre, cuando disputó los 90 minutos en la victoria 3-1 sobre Uzbekistán en un amistoso internacional. Aunque actualmente hace parte del proceso inglés, su doble nacionalidad mantiene abierta la posibilidad de representar a Colombia en el futuro, siempre y cuando no dispute partidos oficiales con Inglaterra.

Bernal, de 1,88 metros de estatura, se ha destacado por su seguridad en el juego aéreo y su capacidad de reacción en el mano a mano. Dentro de la estructura formativa del Chelsea, su evolución ha sido seguida de cerca por el cuerpo técnico del primer equipo, que suele integrar a jóvenes de la academia en sus entrenamientos.

El caso de Freddy Bernal también despierto interés en Colombia, país de origen de sus padres, donde existe expectativa sobre una eventual vinculación futura a las selecciones juveniles nacionales. No sería la primera vez que un futbolista formado en Inglaterra opta por vestir los colores de la Tricolor: un antecedente reciente es el de Alexéi Rojas, arquero del Arsenal, quien tuvo procesos con Inglaterra y Rusia antes de decidir representar a Colombia, con la que obtuvo la medalla de bronce en el Mundial Sub-20.

Por ahora, Bernal sigue concentrado en su crecimiento dentro del Chelsea y en consolidar su posición en el equipo Sub-21. La firma de su primer contrato profesional marca un paso importante en su carrera, que apenas comienza, pero que ya proyecta a un nuevo arquero de raíces colombianas dentro del fútbol inglés.

