¿Entró o no? Se publicaron los audios del VAR de la polémica en América vs. Junior

La polémica que dejó el América vs. Junior del fin de semana aún sigue generando debate sobre la decisión arbitral. El empate 1-1 en el Pascual Guerrero, firmado por un autogol de Jean Pestaña al minuto 86, quedó atrapado en una nebulosa de dudas que solo aumentó con el paso de las horas.

La jugada, que permitió a Junior llegar a cuatro puntos y sostener el liderato del Grupo A, fue sometida a revisión por el VAR en medio de reclamos, confusión y lecturas dispares dentro y fuera del campo. Este lunes, la Federación Colombiana de Fútbol divulgó los audios del equipo arbitral, buscando zanjar la discusión. Lo que revelaron no apagó la polémica, la reavivó.

El defensor Pestaña fue el primero en encender la conversación tras el partido. Visiblemente molesto, sostuvo que la pelota “no entra” y que él mismo se lo reclamó al árbitro Wilmar Montaño. “Yo estoy de frente, a un metro. Me acerco al profe y le digo ‘anda y revísala’ porque no entra. El árbitro me dice que sí, que va a hacer la señal para revisarla. Llega Teo y le pregunta qué va a revisar, y ahí responde ‘gol confirmado’”, relató.

La Federación intentó ofrecer claridad al publicar el análisis del VAR. En el video oficial se describe el arranque de la acción: un defensor del América despeja hacia su propia portería y el asistente 2 levanta el banderín confirmando el autogol, lo que significa que la decisión en campo fue de validación inmediata. A partir de ahí, entró a operar el protocolo.

De acuerdo con la explicación, el VAR revisó la jugada con los “mejores ángulos y planos disponibles”, pero enfatizó que no halló una evidencia clara para revertir la decisión original. El punto central del argumento es que, sin una imagen inequívoca que muestre un error manifiesto, el gol debía mantenerse. “La decisión inicial no cambiará a menos de que las imágenes muestren un error claro”, se escucha en el material divulgado.

Ese criterio técnico se siente más lógico que tranquilizador. Los propios audios revelan una revisión cuidadosa, pero limitada. “¿Tienes otro ángulo?”, pregunta Lisandro Castillo, encargado del VAR, mientras solicita alternativas que permitan observar mejor si el balón cruzó totalmente la línea de meta. Las repeticiones llegan, pero ninguna ofrece un plano paralelo a la línea del arco, recurso esencial para determinar sin dudas si la pelota ingresó por completo. Finalmente, tras agotar las tomas disponibles, Castillo cierra la conversación con la frase que hoy sigue siendo discutida: “Confirmamos, autogol del número 24, Wilmar”.

La publicación de los audios termina respaldando la decisión del equipo arbitral, pero no responde la pregunta que desde el domingo divide a hinchas y analistas: ¿entró o no entró? En las imágenes del partido, la pelota parece quedar en un punto ciego, y el ángulo de la cámara no permite asegurar ni lo uno ni lo otro. Ese vacío visual alimenta la percepción de injusticia, incluso cuando el protocolo se haya aplicado al pie de la letra.

Mientras América y Junior se preparan para lo que viene en los cuadrangulares, la acción del minuto 86 queda como un recordatorio de una discusión que el fútbol colombiano no termina de resolver: la necesidad de tecnología más fiable en la línea de gol.

