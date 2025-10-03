Prográmese para ver a Luis Díaz: hora y TV de Eintracht vs. Bayern Múnich

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Bayern Múnich se prepara para una nueva prueba en la Bundesliga este sábado, cuando visite al Eintracht Frankfurt en un duelo que promete goles y emociones. El encuentro enfrenta a dos de las ofensivas más productivas del campeonato y llega cargado de expectativas por los nombres que estarán en la cancha.
El equipo bávaro atraviesa un inicio de temporada impecable: cinco victorias en cinco jornadas, 22 goles a favor y apenas tres en contra, números que lo consolidan como líder sólido y candidato natural al título. Su rival, cuarto en la tabla, exhibe un ataque de temer con 17 tantos convertidos, aunque con una defensa que ha mostrado grietas: ya ha recibido 13 en este arranque.
En el frente ofensivo, el duelo ofrece una trama especial. Harry Kane lidera la tabla de artilleros con 10 goles y tres asistencias en apenas cinco partidos. En la otra orilla, Can Uzun, la joya de 19 años del Eintracht, se ha robado los reflectores: suma cinco anotaciones y un registro histórico, al marcar en cada jornada disputada hasta ahora.
Hora y dónde ver Eintracht vs. Bayern Múnich en vivo
Fecha: sábado 4 de octubre de 2025
Hora: 11:30 a.m., hora en Colombia
Estadio: Deutsche Bank Park (Frankfurt)
Transmisión: ESPN y Disney+
La mirada en Colombia se concentra en Luis Díaz, quien vive sus primeras semanas con el Bayern bajo la dirección de Vincent Kompany. El extremo se ha ido ganando un lugar en el once inicial gracias a su capacidad de desbordar y su compromiso en la recuperación. Viene de marcar ante el Hamburgo en liga y de sumar minutos en Champions frente al Pafos, aportando amplitud y desequilibrio en un equipo que luce cada vez más afinado.
El Eintracht, que llega tras un electrizante 6-4 contra el Borussia Mönchengladbach, intentará imponer su propuesta ofensiva en casa. Sin embargo, sus fragilidades en defensa representan un reto mayúsculo frente a un Bayern que no solo ataca con contundencia, sino que ha mostrado solidez atrás.
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador