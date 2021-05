Cinco años después, Benzema volvió a concentrar con la selección de Francia

El delantero del Real Madrid había quedado fuera de la selección por un escándalo de chantaje sexual hacia su compañero Mathieu Valbuena.

El delantero Karim Benzema regresó este miércoles a Clairefontaine, el lugar habitual de concentración de la selección francesa, tras cinco años y medio de ausencia, con el fin de preparar la Eurocopa (11 de junio al 11 de julio).

Ausente de la selección desde noviembre de 2015, después de estallar el escándalo del ‘sextape’ con su entonces compañero Matthieu Valbuena, Benzema fue llamado de nuevo por el seleccionador Didier Deschamps para la próxima Eurocopa, una decisión que ha levantado mucha expectación en Francia.

Para Deschamps, no obstante, la vuelta de Benzema “es un no acontecimiento”. “Que interese en el exterior sí, pero para mí... Está feliz de estar aquí, hacía ya mucho tiempo, ha reencontrado el contacto con los otros jugadores, no voy a hacer nada especial”, declaró en videoconferencia el seleccionador.

“Llega a un grupo que se conoce, pero tiene su lugar como cualquier otro jugador”, añadió Deschamps, que dio la sorpresa al volver a convocar a Benzema, que en octubre será juzgado por un supuesto delito intento de extorsión a Valbuena.

“Siempre me he llevado bien con él y, al cabo de tres minutos, todo volvió a ser como antes, cuando ya hacía más e cinco años que no habíamos hablado”, explicó Benzema al diario L’Equipe tras conocer su regreso a la selección, en referencia a la conversación que tuvieron ambos unas semanas antes y que posibilitó la reconciliación.

“Karim dijo lo que sentía, yo también. Los detalles no saldrán de mí; él tiene libertad si quiere” de desvelar el contenido de la conversación, declaró este miércoles Deschamps.

Este miércoles se concentraron 22 de los 26 convocados por Deschamps para la Eurocopa en Clairefontaine, la población a las afueras de París donde la Federación Francesa de Fútbol tiene sus instalaciones.

A la llamada faltaron Paul Pogba, que este miércoles juega con el Manchester United la final de la Europa League contra el Villarreal, y los tres jugadores del Chelsea (Olivier Giroud, N’Golo Kanté y Kurt Zouma), que el sábado disputarán la final de la Liga de Campeones contra el Manchester City.

Estos jugadores se incorporarán a la concentración el lunes próximo.

Deschamps desveló también que todo el cuerpo técnico se ha vacunado contra el coronavirus, pero que no se ha organizado nada para los jugadores, porque “es una decisión personal”.

Algunos ya han recibido la vacuna como Kylian Mbappé, que lo anunció el martes en sus redes sociales.