Colombia, lejos del protagonismo: así quedaron sus equipos en el ranking CONMEBOL 2026

Ningún equipo colombiano se acerca a los primeros lugares y apenas cuatro aparecen entre los 50 mejores del continente. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ranking CONMEBOL 2026 volvió a funcionar como un espejo incómodo para el fútbol colombiano. Más allá de posiciones puntuales, el listado evidencia la preocupación de la pobre presencia de los clubes del país y, sobre todo, distante de los lugares de protagonismo que hoy dominan el continente.

En ese panorama, Atlético Nacional aparece como el mejor ubicado, pero incluso su posición confirma que la discusión ya no es pelear arriba, sino evitar seguir retrocediendo.

El cuadro verdolaga ocupa el puesto 30, una ubicación que pesa por lo que representa Nacional en la historia sudamericana. La caída es producto del impacto acumulado de campañas sin profundidad internacional. En la Copa Libertadores 2025, el equipo se despidió en octavos de final tras ser superado por São Paulo, un resultado que volvió a marcar la distancia actual frente a los clubes brasileños que sostienen regularidad año tras año.

El panorama general refuerza la sensación de estancamiento. Colombia apenas logra colocar cuatro clubes dentro del top 50, una cifra modesta si se compara con ligas que, incluso con menos equipos, mantienen presencia constante en la zona alta del escalafón.

Los equipos colombianos en el top 50

Detrás de Atlético Nacional, el siguiente club colombiano en el listado es Junior de Barranquilla, que aparece en la posición 34. Más abajo se encuentra América de Cali, ubicado en el puesto 36. Los escarlatas tuvieron un recorrido irregular en la CONMEBOL Sudamericana 2025. Lograron avanzar desde la fase de grupos, pero su camino se cortó en octavos de final frente a Fluminense, con un 4-1 en el global que incluyó un 2-0 en el Maracaná como cierre de su participación.

El último representante colombiano dentro del top 50 es Independiente Medellín, que figura en la posición 45, con 1506,8 puntos. El cuadro antioqueño llegó a la final de liga en el primer semestre, está en la final de Copa BetPlay y llegó como el mejor equipo de la fase regular en el todos contra todos del segundo semestre liguero. Tendrá oportunidad de demostrar su nivel en la Copa Libertadores el próximo año.

En síntesis, el mapa colombiano queda delimitado así: Atlético Nacional (30), Junior (34), América de Cali (36) e Independiente Medellín (45).

Los mejores 10 del ranking CONMEBOL 2026

La parte alta del ranking refuerza el contraste. El top 10 está dominado por clubes que combinan títulos, finales y presencia constante en fases decisivas. Palmeiras lidera el listado, seguido por Flamengo, confirmando la hegemonía brasileña. Luego aparecen River Plate y Boca Juniors, como los estandartes argentinos que mantienen peso histórico y resultados recientes.

El grupo lo completan Peñarol, Atlético Mineiro, São Paulo, Nacional de Uruguay, Racing Club y LDU Quito, todos con campañas internacionales que explican su lugar privilegiado.

¿Dónde se ubican Santa Fe y Millonarios en el ranking Conmebol?

Los cuadros capitalinos estuvieron cerca de los primeros 50, pero con un año irregular, quedaron relegados del grupo. Santa Fe fue campeón en el primer semestre de liga, pero quedó eliminado en la primera ronda de clasificación de Copa Libertadores con Deportes Iquique en Bogotá.

Millonarios, por su parte, quedó eliminado en la última fecha de los cuadrangulares semifinales, justamente contra Santa Fe, y tuvo un segundo semestre para el olvido, en el que no pudo clasificar entre los ocho mejores.

Santa Fe ocupó el puesto 53 y Millonarios la casilla 54. Ambos tendrán la oportunidad de demostrar una mejor cara en los torneos internacionales del próximo año.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador