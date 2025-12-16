¿José Enamorado con chances en la selección? Lorenzo respondió en la previa de la final

En medio de la definición entre Junior y Tolima, el técnico de la selección de Colombia explicó qué evalúa en una convocatoria y puso en contexto la dura competencia por los cupos en el equipo nacional. Foto: Archivo Particular

En esos partidos donde el margen de error se reduce al mínimo, cada decisión pesa más y cada actuación queda expuesta bajo una lupa que no distingue entre promesas y realidades. Junior golpeó primero en casa en la gran final del fútbol colombiano contra Tolima en Barranquilla con una victoria contundente 3-0.

José Enamorado no solo inclinó la balanza con goles, sino que se convirtió en el eje ofensivo de Junior en el arranque de la serie. Su impacto no pasó desapercibido ni para los rivales ni para el entorno del fútbol colombiano, donde inevitablemente surge la misma pregunta cada vez que un jugador se destaca en una final: ¿alcanza este nivel para tocar la puerta de la selección de Colombia? En medio de la definición del campeonato, ese interrogante encontró eco en la voz de quien hoy toma las decisiones más importantes a nivel nacional.

Lorenzo y la mirada sobre Enamorado

En una entrevista concedida a Balón Dividido de ESPN, Néstor Lorenzo se refirió a la actuación de Enamorado y a sus posibilidades de ser considerado en una futura convocatoria de la selección. El entrenador argentino indicó que el buen rendimiento abre puertas, pero no garantiza ingresos inmediatos.

Para Lorenzo, la selección no es un premio circunstancial, sino el resultado de un proceso sostenido. “Claro que puede soñar como soñó Marino Hinestroza, que vino y siempre es evaluado”, explicó el técnico, dejando en claro que el seguimiento existe y que ningún futbolista queda fuera del radar por el simple hecho de jugar en el torneo local. Sin embargo, rápidamente marcó los límites de esa ilusión.

El seleccionador subrayó dos condiciones que considera innegociables: la regularidad y el alto nivel en el tiempo. No alcanza con una gran final ni con un par de partidos determinantes. Especialmente para quienes compiten en la Liga BetPlay, el desafío es sostener ese rendimiento semana tras semana, en un contexto donde la exigencia internacional funciona como parámetro permanente.

Además, Lorenzo puso sobre la mesa un factor que muchas veces se omite en el análisis externo: la competencia interna. “Cuando vemos un jugador, también vemos con quién compite”, afirmó, antes de enumerar nombres que hoy ocupan espacios similares en la selección: Luis Díaz, Jaminton Campaz, Carlos Andrés Gómez, Johan Carbonero, Edwuin Cetré y Jhon Arias.

En ese sentido, el técnico fue directo al explicar que para convocar a uno hay que dejar afuera a otro, una ecuación que obliga a evaluar no solo el presente individual, sino el encaje colectivo, las características del plantel y las necesidades específicas de cada convocatoria. La selección, según su mirada, no se arma únicamente con los mejores momentos, sino con perfiles que se complementen.

Los números de Enamorado en Liga BetPlay

El caso de Enamorado, entonces, queda planteado en un terreno intermedio. Su actuación en la final lo posiciona como uno de los nombres propios del cierre del semestre, respaldado por números concretos: 7 goles y 4 asistencias en 24 partidos en esta Liga BetPlay II-2025, además de un rol decisivo en el partido de ida ante Tolima, donde marcó dos de los tres goles de Junior. Pero para Lorenzo, ese rendimiento debe convertirse en una constante antes de dar el salto definitivo.

Mientras tanto, la serie sigue abierta. El partido de vuelta se jugará este martes 16 de diciembre, a las 7:30 p.m., en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, donde se definirá al campeón del fútbol colombiano.

