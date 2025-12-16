La sede que prepara Colombia para el Mundial 2026: el plan clave de Néstor Lorenzo

El cuerpo técnico de la selección de Colombia afina la elección de su sede de concentración para la Copa del Mundo 2026, una decisión condicionada por la altura de las diferentes ciudades donde competirá en la fase de grupos. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

A poco más de seis meses del estreno de la selección de Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el cuerpo técnico encabezado por Néstor Lorenzo avanza en una de las decisiones claves en la preparación del combinado nacional en la cita mundialista.

La elección de la sede de concentración y trabajo durante la Copa del Mundo es un aspecto que no solo condiciona la logística, sino también el rendimiento deportivo en un torneo marcado por contrastes geográficos y climáticos en corto tiempo.

¿Calendario y ciudades donde jugará Colombia?

El calendario ya plantea un desafío particular para la Tricolor. El debut será el 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México, a 2.240 metros sobre el nivel del mar, un escenario histórico que exige adaptación física inmediata. Luego, el equipo se trasladará a Guadalajara, situada a 1.560 metros, antes de cerrar la fase de grupos en Miami, prácticamente a nivel del mar, donde enfrentará a Portugal, en el que, hasta ahora, aparece como el partido con mayor demanda de boletas del certamen.

¿Cuál será la sede de concentración de la selección de Colombia?

En ese marco, Lorenzo explicó en ESPN que la selección ya tomó una decisión preliminar sobre su lugar de estadía, aunque la última palabra la tiene la FIFA, organismo que en los próximos días confirmará las sedes oficiales de concentración de cada seleccionado. El DT fue claro en que el margen de maniobra está condicionado por la normativa y por el orden de prioridades del torneo.

“Nosotros ya hemos elegido una sede, pero dependemos de la aceptación de FIFA”, explicó el entrenador, quien detalló que el proceso incluye la presentación de dos o tres alternativas para que el ente rector defina la más adecuada. Según Lorenzo, los equipos ubicados en el bombo 1 tienen prioridad, especialmente aquellos que disputan varios partidos en una misma ciudad, lo que reduce traslados y facilita la planificación.

La preferencia del cuerpo técnico colombiano apunta a permanecer en México durante el tramo inicial, considerando que los dos primeros partidos se jugarán en Ciudad de México y Guadalajara. Esa cercanía permitiría reducir tiempos de desplazamiento y mantener una rutina más estable en la primera parte del torneo.

Los retos de la altura de cada ciudad en el Mundial 2026

Más allá de la sede, el técnico hizo énfasis en uno de los grandes retos de Colombia en esta Copa del Mundo será la adaptación fisiológica a diferentes alturas y condiciones climáticas. El paso de la altura mexicana al calor y la humedad de Miami exige una preparación específica y una gestión cuidadosa de las cargas físicas.

“Hay una adaptación fisiológica a la altura… tenemos la experiencia de hacerlo en otras ocasiones”, señaló Lorenzo, quien remarcó que el cuerpo técnico cuenta con herramientas como la hidratación, la preparación específica y la oxigenación para enfrentar estos cambios sin comprometer el rendimiento del equipo.

En paralelo, el plan de trabajo previo al Mundial, la preparación final se realizará en Colombia. Aunque la ciudad aún no ha sido confirmada, el entrenador adelantó que se buscará una sede con condiciones de altura similares a las de México, donde además se disputará un partido amistoso de despedida antes del viaje.

“La planificación ya está entregada a la Federación”, explicó Lorenzo, aclarando que la falta de confirmación oficial le impide revelar nombres de ciudades. Sin embargo, dejó claro que el objetivo es entrenar y competir en un entorno que permita una transición más natural hacia el debut mundialista.

Tras ese cierre en territorio colombiano, la selección viajará a Estados Unidos y, dentro de los plazos reglamentarios, se trasladará a la sede definitiva asignada por la FIFA, ya sea en México o en Guadalajara. Allí, el grupo permanecerá concentrado hasta el partido de dieciseisavos de final, con la mira puesta en avanzar en el torneo.

