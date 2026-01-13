Yoreli Rincón cambia de aires: continuará su carrera en un grande del fútbol brasilero

Yoreli Rincón durante un partido con Atlético Nacional. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Yoreli Rincón continuará su carrera deportiva en el fútbol brasilero. Luego de su paso con Palmeiras, equipo al que llegó en 2024, la volante colombiana cambiará de aires y jugará en Santos. Rincón, que ya ha integrado tres equipos de Brasil —XV de Piracicaba, Iranduba y Palmeiras—, firmó contrato con el Peixe hasta diciembre de 2027.

En su último año con Palmeiras, Rincón disputó 20 partidos. En estos encuentros, marcó tres goles y recibió una tarjeta amarilla. En los últimos tres partidos con el Verdão, la volante fue suplente y no estuvo ni un minuto en canca.

Luego de que se confirmara su traspaso, la volante expresó su felicidad al haber fichado por Santos. “Estoy muy feliz de estar aquí. Elegí estar en Santos y estoy segura de que hice una buena elección. Me siento feliz de estar aquí, en un club con tanta historia. Tengo muchas ganas de demostrar mis cualidades y ayudar en todo lo que pueda en 2026”, menciono Rincón.

Además, la jugadora se refirió a la ciudad. “La ciudad de Santos es maravillosa, ya tuve la oportunidad de conocerla un poco y, sinceramente, en los primeros días siento que Santos ya está en mi corazón”, dijo la colombiana.

Por su parte, Tomás Rincón, jugador venezolano referente del equipo masculino, le dio una calurosa bienvenida a la mediocentro. “De Rincón para Rincón, sea bienvenida al Santos, un abrazo. Estamos juntos”, menciono el volante.

Palmeiras, por su lado, se despidió de la colombiana a través de sus redes sociales. “Yoreli Rincón se despide del Verdão tras más de 40 partidos. ¡Gracias, mi ‘Greenga’!“, dijo el club en el que compartió vestuario con Greicy Landázury, Katherine Tapia y Ana María Guzmán.

Los números de Yoreli Ríncón

La volante colombiana, que supo quedar campeona de la Copa Libertadores femenina con Atlético Huila, ha tenido una gran trayectoria a nivel internacional jugando en Colombia, Suecia, Estados Unidos, Noruega, Bahréin e Italia. Además, Rincón fue partícipe, en dos ocasiones, de la Copa Mundial de la FIFA (2011 y 2015) con la selección de Colombia.

En total, Rincón acumula 108 partidos como jugadora profesional, en los que ha contribuido en 18 goles y asistido en 14. Además, acumula siete tarjetas amarillas y una tarjeta roja.

