Deportes
Selección Colombia

Esta es la nueva camiseta retro de Colombia: cuánto vale y dónde conseguirla

Un bonito homenaje a camiseta Tricolor durante la Copa Mundial de la FIFA Italia 1990, esa es la nueva camiseta del combinado patrio.

Daniel Montoya Ardila
13 de enero de 2026 - 07:26 p. m.
Luis Díaz posando con la nueva camiseta retro de la selección de Colombia.
Foto: Adidas Colombia
Este martes 13 de enero de 2026, Adidas Colombia presentó una nueva camiseta de la selección de Colombia. Esta rinde un nostálgico homenaje a la casaca que utilizó la Tricolor durante el Mundial de Italia 1990. Un diseño que se vio en Rusia 2018.

La prenda, de color amarillo, tiene tres líneas (dos rojas y una azul) a cada lado a la altura de la axila. Además, cambia el logo tradicional de Adidas en las camisetas de fútbol por el logotipo de Adidas Original. Un detalle también presente en la camisa original.

“Esta edición especial celebra el diseño original que marcó el regreso de Colombia a la máxima cita futbolística tras 28 años de ausencia. El clásico cuello redondo y el escudo histórico de la Federación Colombiana de Fútbol”, publicó la marca alemana.

¿Cuánto cuesta la nueva camiseta retro de Colombia?

Según el fabricante de ropa deportiva, la versión para hombre tendrá un costo de aproximadamente COP 480.000 y la versión para mujer de COP 400.000. Adicionalmente, habrá una versión oversize, otra manga larga y otra con cuello en V.

La nueva casaca del combinado patrio ya está disponible en las tiendas oficiales de Adidas, sus distribuidores autorizados y las tiendas virtuales de cada uno. Se espera que las primeras unidades se agoten rápidamente y requiera renovación de stock.

Eso sí, hay que dejar claro que esta prenda no hace parte de la colección oficial de la selección de Colombia para el Mundial 2026. Incluso, se prevé que la fecha FIFA de marzo de este año sirva como presentación de la camiseta visitante para la Copa del Mundo.

