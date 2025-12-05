Logo El Espectador
Deportes
Fútbol Mundial

¿Cómo quedaron los grupos del Mundial? Las 12 zonas y cuándo se sabe el calendario

Así quedaron las zonas que componen la primera ronda de la cita orbital que tendrá lugar, el año entrante, en Estados Unidos, México y Canadá.

Daniel Bello
Daniel Bello
05 de diciembre de 2025 - 07:07 p. m.
Fotografía del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.
Fotografía del trofeo de la Copa Mundial de la FIFA.
Foto: EFE - Mario Guzmán
El sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026, celebrado este viernes en el Kennedy Center de Washington DC, dejó oficialmente trazado el mapa del torneo que, por primera vez, reunirá a 48 selecciones.

Este certamen se disputará bajo un formato ampliado en el que el número total de partidos creció. Pasó de 64 partidos a 104. Serán 12 grupos con cuatro equipos cada uno. Esta nueva arquitectura incluye un calendario más cargado.

Los 48 equipos que competirán en esta edición de la cita orbital estaban divididos en cuatro bombos de 12 selecciones. La selección de Colombia, lista para su sexta participación mundialista, hacía parte del Bombo 2. y quedó ubicada en el Grupo K.

Así quedaron los grupos

Grupo A:

  • México
  • Sudáfrica
  • Corea del Sur
  • UEFA 4 (Dinamarca/República Checa/Irlanda/Macedonia del Norte)

Grupo B

  • Canadá
  • UEFA 1 (Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia-Herzegovina)
  • Catar
  • Suiza

Grupo C

  • Brasil
  • Marruecos
  • Haití
  • Escocia

Grupo D

  • Estados Unidos
  • Paraguay
  • Australia
  • UEFA 3 (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)

Grupo E

  • Alemania
  • Curazao
  • Costa de Marfil
  • Ecuador

Grupo F

  • Países Bajos
  • Japón
  • UEFA 2 (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)
  • Túnez

Grupo G

  • Bélgica
  • Egipto
  • Irán
  • Nueva Zelanda

Grupo H

  • España
  • Cabo Verde
  • Arabia Saudita
  • Uruguay

Grupo I

  • Francia
  • Senegal
  • FIFA 2 (Irak/Bolivia/Surinam)
  • Noruega

Grupo J

  • Argentina
  • Argelia
  • Austria
  • Jordania

Grupo K

  • Portugal
  • FIFA 1 (RD Congo/Jamaica/Nueva Caledonia)
  • Uzbekistán
  • Colombia

Grupo L

  • Inglaterra
  • Croacia
  • Ghana
  • Panamá

¿Qué sigue tras el sorteo?

El sorteo de este viernes del viernes llegó con varios ajustes que cambian la dinámica conocida. Para empezar, los tres locales ya estaban asignados. México fue al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos el D. Esa distribución fijó el esqueleto inicial del torneo.

Otro cambio importante fue que el sorteo ya no define el calendario. La FIFA anunciará las fechas y sedes este sábado 6 de diciembre a las 12:00 p.m., tomando en cuenta elementos como la presencia de comunidades migrantes, el atractivo de los equipos y la disponibilidad de estadios.

Los horarios también se ajustarán al clima y a las franjas de mayor audiencia en Europa. Además, las posiciones dentro de los grupos para los bombos 2, 3 y 4 no se sortearon. La FIFA las asignó, modificando un procedimiento que llevaba décadas sin alteraciones.

Así quedó el grupo de Colombia

El exbasquetbolista Shaquille O’Neal fue el encargado de sacar las balotas del Bombo 2. La penúltima que sacó fue la que tenía el nombre de Colombia, lo que mandó a la tricolor al Grupo K, que tiene como cabeza de serie a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

La tricolor también compartirá en la primera ronda con Uzbekistán, uno de los debutantes en esta edición. El otro cupo saldrá del ganador del repechaje que se disputará en marzo próximo, el cual incluye a la República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

