¿Cómo quedaron los grupos del Mundial? Las 12 zonas y cuándo se sabe el calendario

El sorteo de la Copa Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026, celebrado este viernes en el Kennedy Center de Washington DC, dejó oficialmente trazado el mapa del torneo que, por primera vez, reunirá a 48 selecciones.

Este certamen se disputará bajo un formato ampliado en el que el número total de partidos creció. Pasó de 64 partidos a 104. Serán 12 grupos con cuatro equipos cada uno. Esta nueva arquitectura incluye un calendario más cargado.

Los 48 equipos que competirán en esta edición de la cita orbital estaban divididos en cuatro bombos de 12 selecciones. La selección de Colombia, lista para su sexta participación mundialista, hacía parte del Bombo 2. y quedó ubicada en el Grupo K.

Así quedaron los grupos

Grupo A:

México

Sudáfrica

Corea del Sur

UEFA 4 (Dinamarca/República Checa/Irlanda/Macedonia del Norte)

Grupo B

Canadá

UEFA 1 (Italia/Irlanda del Norte/Gales/Bosnia-Herzegovina)

Catar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

UEFA 3 (Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo)

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

UEFA 2 (Ucrania/Suecia/Polonia/Albania)

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

FIFA 2 (Irak/Bolivia/Surinam)

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

FIFA 1 (RD Congo/Jamaica/Nueva Caledonia)

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

¿Qué sigue tras el sorteo?

El sorteo de este viernes del viernes llegó con varios ajustes que cambian la dinámica conocida. Para empezar, los tres locales ya estaban asignados. México fue al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos el D. Esa distribución fijó el esqueleto inicial del torneo.

Otro cambio importante fue que el sorteo ya no define el calendario. La FIFA anunciará las fechas y sedes este sábado 6 de diciembre a las 12:00 p.m., tomando en cuenta elementos como la presencia de comunidades migrantes, el atractivo de los equipos y la disponibilidad de estadios.

Los horarios también se ajustarán al clima y a las franjas de mayor audiencia en Europa. Además, las posiciones dentro de los grupos para los bombos 2, 3 y 4 no se sortearon. La FIFA las asignó, modificando un procedimiento que llevaba décadas sin alteraciones.

Así quedó el grupo de Colombia

El exbasquetbolista Shaquille O’Neal fue el encargado de sacar las balotas del Bombo 2. La penúltima que sacó fue la que tenía el nombre de Colombia, lo que mandó a la tricolor al Grupo K, que tiene como cabeza de serie a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

La tricolor también compartirá en la primera ronda con Uzbekistán, uno de los debutantes en esta edición. El otro cupo saldrá del ganador del repechaje que se disputará en marzo próximo, el cual incluye a la República Democrática del Congo, Jamaica y Nueva Caledonia.

