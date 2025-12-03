Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Con Luis Díaz los 90 minutos, Bayern Múnich avanzó de ronda en la Copa de Alemania

Haciendo un partido discreto y casi sufriendo el resultado, Luis Díaz y Bayern Múnich eliminaron a Unión Berlín de la Copa de Alemania y avanzaron a los cuartos de final del torneo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
03 de diciembre de 2025 - 10:25 p. m.
Bayern Múnich venció 3-2 a Unión Berlín por los octavos de final de la Copa de Alemania.
Bayern Múnich venció 3-2 a Unión Berlín por los octavos de final de la Copa de Alemania.
Foto: EFE - Filip Singer
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Como ha venido siendo costumbre en lo que lleva la temporada, Vincent Kompany, director técnico de Bayern Múnich, alineó desde el arranque al guajiro Luis Díaz para el partido por los octavos de final de la Copa de Alemania de este miércoles 3 de diciembre de 2025.

El gigante de Baviera se puso por delante en el marcador cuando el reloj marcada 12 minutos. El gol no fue obra de ningún jugador bávaro, sino que se trató de un autogol del delantero de Unión Berlín, Ilyas Ansah. Ocho minutos después, Harry Kane aumentó la cuenta 2-0.

Vínculos relacionados

Unión Berlín vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz en la Copa de Alemania
Jhon Durán marcó gol agónico con el que Fenerbahçe empató con Galatasaray: video
Luis Javier Suárez sigue en racha y firmó un doblete en victoria del Sporting: video

Fue a partir de ese momento que el seis veces campeón de Europa comenzó a padecer el partido. Producto de ello, fue el penal marcado por Leopold Querfeld que puso el cotejo 2-1, hasta que un nuevo autogol le dio otra vez una ventaja de dos goles a Bayern Múnich.

¿Qué tal jugó Luis Díaz?

Ya en el segundo tiempo, Querfeld volvió a marcar desde los 11 metros a los 55 minutos de juego luego de una falta cometida por Harry Kane. Esto volvió a poner a Unión Berlín a un gol de enviar el partido a los lanzamientos desde el punto penal. Pero el resultado se mantuvo 3-2 hasta el final, clasificando al equipo del colombiano a los cuartos de final de la Copa de Alemania.

Hablando de Díaz, a pesar de mantenerse en el campo de juego durante los 90 minutos reglamentarios y los añadidos por el árbitro al final de cada uno de los dos tiempos, el extremo guajiro no tuvo el mejor partido desde que llegó al club de Baviera.

Su poca influencia en el juego ofensivo del equipo, sus repetidos pases errados y la ocasión desperdiciada en los minutos finales, marcaron su actuación. Sin embargo, la revancha la tendrá pronto, pues Bayern Múnich volverá a la acción el sábado 6 de diciembre a las 9:30 a. m. Enfrentará a Stuttgart por la fecha 13 de la Bundesliga.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol.@27DanielMontoyadmontoya@elespectador.com

Temas recomendados:

Deportes

Luis Díaz

Bayern Múnich

Copa de Alemania

Bayern Múnich hoy

Luis Díaz hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.