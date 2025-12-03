LEGO acaba de lanzar un set de construcción de la Copa del Mundo ¿Cuánto vale?

Caja del set de LEGO del trofeo oficial de la Copa Mundial de la FIFA. Foto: LEGO

Faltan 193 días para la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026. Sin embargo, desde ya se puede vivir y sentir la fiebre mundialista por la primera Copa del Mundo con 48 selecciones participantes y tres países diferentes actuando como anfitriones.

Este viernes 5 de diciembre de 2025, se conocerán los cuatro equipos que harán parte de cada uno de los 12 grupos que conformarán la primera ronda del campeonato. No obstante, parte de las noticias de hoy relacionadas con el Mundial vienen de parte de LEGO.

Este fabricante danés de juguetes, el que mayor valor comercial tiene en el mundo, acaba de anunciar un nuevo set de construcción, esta vez alusivo al trofeo de la cita orbital ¿A partir de cuándo estará disponible y cuánto valdrá este elemento de colección?

🍿🏆



It all starts on Friday at the Final Draw.



Visit https://t.co/zJTWWlvUsi to find out where you can watch the Draw in your territory. pic.twitter.com/Dg3ZGEwl1B — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 3, 2025

¿Cuántas piezas tiene el LEGO de la Copa Mundial de la FIFA?

El trofeo está compuesto de 2.842 piezas por lo que será un artículo de construcción de dificultad moderada. Además, la parte de arriba tiene una especie de tapa que descubre un compartimento adicional donde habrá una imagen alusiva a la Copa del Mundo 2026, una figura humana y un trofeo en miniatura.

Respecto a su disponibilidad, aunque aún no se puede visualizar en la página oficial de LEGO Colombia, sí es posible reservarlo a partir de hoy para comenzar a ser distribuirlo desde el próximo 1° de marzo de 2026. Mismo mes en el que se definirán a las seis selecciones nacionales que ocuparán las plazas al Mundial destinadas a los dos repechajes internacionales y las cuatro repescas europeas.

LEGO Group y la FIFA regalan a la afición la oportunidad de construir el trofeo más codiciado del fútbol 🏆 — FIFA (Español) (@fifacom_es) December 3, 2025

¿Cuánto vale el LEGO del trofeo de la Copa del Mundo?

Quienes deseen reservar este set de construcción a partir de hoy tendrán que desembolsar USD 199,99 (COP 752.462). Pero no hay que perder de vista que al regionalizarse el producto, es decir, que esté disponible en el e-commerce de LEGO Colombia o presencialmente en las tiendas físicas, el precio final puede cambiar, con tendencia a subir.

