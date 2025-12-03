¡Sí Irán! La selección asiática confirmó su presencia en el sorteo del Mundial

Selección de Irán en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Foto: EFE - Rungroj Yongrit

El próximo viernes 5 de diciembre de 2025 se celebrará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C, Estados Unidos el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este evento contará con representantes de todas las selecciones participantes.

Sin embargo, el pasado 28 de noviembre, la Federación de Fútbol de Irán comunicó que no asistiría al sorteo del Mundial 2026, debido a que a algunos miembros de su delegación les fue negada la visa estadounidense. Documento vital para entrar al país norteamericano.

Según el diario Tehran Times, Estados Unidos emitió las visas de cuatro de los miembros de la delegación iraní, entre ellos el entrenador Amir Ghalenoei y Alavi. No obstante, las autoridades migratorias rechazaron la solicitud de otras tres personas.

Ahora, este miércoles 3 de diciembre, la Federación de Fútbol de Irán ha dado marcha atrás a su decisión y confirmó la asistencia de parte de su delegación en el sorteo de la Copa del Mundo 2026. Eso sí, lo hará sin sus representantes completos debido al tema del visado.

“Amir Ghalenoei, entrenador de la selección nacional de Irán, participará en la ceremonia del sorteo de la Copa del Mundo 2026 como representante del equipo nacional junto con una o dos personas más”, dijo un vocero de la federación a la televisión estatal de ese país.

Cabe recordar que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Irán desde 1980 luego de la Revolución Islámica del año anterior. Desde entonces, las tensiones entre ambos países han crecido y se han trasladado a las selecciones nacionales.

