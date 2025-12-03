Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

¡Sí Irán! La selección asiática confirmó su presencia en el sorteo del Mundial

Luego de poner en duda su asistencia al sorteo de la Copa del Mundo en Estados Unidos, el equipo nacional de Irán anunció que estará presente en el evento.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Deportes
03 de diciembre de 2025 - 11:36 p. m.
Selección de Irán en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.
Selección de Irán en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022.
Foto: EFE - Rungroj Yongrit
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El próximo viernes 5 de diciembre de 2025 se celebrará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C, Estados Unidos el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este evento contará con representantes de todas las selecciones participantes.

Sin embargo, el pasado 28 de noviembre, la Federación de Fútbol de Irán comunicó que no asistiría al sorteo del Mundial 2026, debido a que a algunos miembros de su delegación les fue negada la visa estadounidense. Documento vital para entrar al país norteamericano.

Vínculos relacionados

LEGO acaba de lanzar un set de construcción de la Copa del Mundo ¿Cuánto vale?
Sorteo Mundial 2026: hora Colombia, cuándo es, TV y cómo funciona. Todo lo que debe saber
Unión Berlín vs. Bayern Múnich: hora y dónde ver en vivo a Luis Díaz en la Copa de Alemania

Según el diario Tehran Times, Estados Unidos emitió las visas de cuatro de los miembros de la delegación iraní, entre ellos el entrenador Amir Ghalenoei y Alavi. No obstante, las autoridades migratorias rechazaron la solicitud de otras tres personas.

Ahora, este miércoles 3 de diciembre, la Federación de Fútbol de Irán ha dado marcha atrás a su decisión y confirmó la asistencia de parte de su delegación en el sorteo de la Copa del Mundo 2026. Eso sí, lo hará sin sus representantes completos debido al tema del visado.

“Amir Ghalenoei, entrenador de la selección nacional de Irán, participará en la ceremonia del sorteo de la Copa del Mundo 2026 como representante del equipo nacional junto con una o dos personas más”, dijo un vocero de la federación a la televisión estatal de ese país.

Cabe recordar que Estados Unidos no tiene relaciones diplomáticas con Irán desde 1980 luego de la Revolución Islámica del año anterior. Desde entonces, las tensiones entre ambos países han crecido y se han trasladado a las selecciones nacionales.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Por Redacción Deportes

Temas recomendados:

Deportes

Copa Mundial de la FIFA 2026

Copa del Mundo 2026

Mundial 2026

selección de Irán

sorteo del Mundial

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.