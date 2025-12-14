Con doblete de Haaland, Man. City ganó y mete presión: así quedó la tabla en la Premier

El equipo de Pep Guardiola se impuso 3-0 al Crystal Palace con dos goles del noruego y quedó segundo con 34 puntos, a solo dos del Arsenal. Foto: EFE - TOLGA AKMEN

Manchester City respondió con autoridad en una jornada que le exigía una complicada visita. En Selhurst Park, el equipo de Pep Guardiola resolvió un partido incómodo con un 3-0 que no solo reafirma su candidatura, sino que mantiene intacta la presión sobre Arsenal, líder de la Premier League.

El triunfo, correspondiente a la fecha 16, deja a los Citizens con 34 puntos, a solo dos unidades de la cima, y reordena el pulso de la parte alta de la tabla en un cierre de año que no concede tregua.

Crystal Palace, quinto con 26 puntos, propuso un inicio intenso y encontró espacios para inquietar pese a ceder la posesión. En ese tramo inicial, el City dominó el balón, pero el Palace fue más punzante en las transiciones. Sin embargo, el equipo visitante encontró el quiebre en el momento justo. Erling Haaland, hasta entonces con participación limitada, capitalizó un centro desde la derecha y abrió el marcador a los 41 minutos, una jugada que cambió el guion.

La segunda mitad confirmó la jerarquía del City. Phil Foden amplió la diferencia con un remate desde fuera del área a los 69’, y el cierre quedó en manos de Haaland, que selló su doblete desde el punto penal a los 88’. El noruego alcanzó así 17 goles en 16 partidos, un registro que lo sostiene en la cima de los artilleros y explica por qué su impacto trasciende incluso los pasajes en los que no participa del circuito de juego. Guardiola lo subrayó tras el encuentro, destacando su aporte para sostener al equipo y cerrar espacios cuando el partido lo pidió.

¿Por qué no jugó Daniel Muñoz?

Daniel Muñoz tuvo que pasar por el quirófano en Inglaterra durante la semana tras las molestias en la rodilla que arrastró durante las últimas semanas y que lo dejaron fuera de los partidos recientes del Crystal Palace.

El club de Londres confirmó la intervención, necesaria para tratar la lesión que no había cedido y que podía volverse algo de mayor envergadura.

Según explicó el técnico Oliver Glasner, el defensor de la selección de Colombia estará seis semanas de baja, por lo que su regreso se dará hasta entrado el próximo año.

Aston Villa, sigue de cerca el podio

Aston Villa, tercero con 33 puntos, también cumplió su tarea y estiró una racha que lo mantiene firme en la discusión. En su visita al West Ham, el equipo de Unai Emery se impuso 3-2 en un partido eléctrico, con remontada incluida en la segunda parte.

