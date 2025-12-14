“Fingen lesiones y no pasa nada”: Diego Arias, tras el empate en la final de Liga BetPlay

El entrenador verdolaga fue contundente tras el empate 0-0 entre Atlético Nacional e Independiente Medellín en la final de ida de la Copa BetPlay. Foto: Atlético Nacional

La final de la Copa BetPlay abrió su serie con un empate sin goles que dejó sensaciones encontradas. El 0-0 frente a Independiente Medellín, en el primer capítulo del clásico decisivo, no solo se explicó desde lo futbolístico, sino también desde lo que, para Diego Arias, terminó condicionando el desarrollo del partido, como el manejo del tiempo y el ritmo por parte del rival.

El encuentro, disputado en un ambiente de máxima tensión, tuvo un primer tiempo espeso, con pocas situaciones claras y con un Medellín replegado, priorizando el orden defensivo. Nacional, en cambio, asumió el protagonismo desde el arranque, aunque sin encontrar los caminos necesarios para romper el cerrojo. En el complemento, el local aceleró, generó más aproximaciones y se topó con la figura de Washington Aguerre, determinante para sostener el cero. Sin embargo, más allá del análisis táctico, la conferencia de prensa posterior giró alrededor de un reclamo puntual.

Arias fue directo y sin rodeos. “Estoy absolutamente seguro de que hubo un equipo que intentó ir al frente, mientras que otro, estando en todo su derecho, jugó el partido como lo jugó”, afirmó inicialmente, antes de profundizar en su molestia. Para el entrenador, la reiterada interrupción del juego atentó contra la fluidez del partido y terminó siendo un factor clave. “Creo que perdió demasiado tiempo, desde que empezó el partido lo trataban de enfriar con el portero en el piso. El árbitro ayudaba mucho porque ese tipo de acciones no son penalizadas”, sostuvo, apuntando no solo al rival, sino también al criterio arbitral.

El malestar no se quedó en el primer tiempo. Arias amplió su reflexión al segundo periodo, cuando Nacional logró imponer un ritmo más alto. “En el segundo tiempo logramos mantener un ritmo que ellos intentaron frenar con ese tipo de situaciones: tirándose al piso, fingiendo faltas, fingiendo lesiones porque a los 20 segundos estaban como si nada”, señaló. Para el técnico, el impacto va más allá del resultado: “Creería que eso afecta el espectáculo, a las personas que vienen a ver el partido. Es una reflexión para todos, porque ya nos había pasado en cuadrangulares”.

El vestuario verdolaga acompañó esa lectura. Alfredo Morelos, uno de los referentes ofensivos, respaldó públicamente a su entrenador. “Ya el profe lo dijo. Nosotros con la ambición de querer ganar ese partido y con nuestra gente para poder dar un buen espectáculo, pero esa quemadera de tiempo del rival pausa mucho el partido”, expresó el delantero, dejando claro que la sensación interna fue la de un encuentro constantemente cortado. “Eso ya no está en manos de nosotros”, concluyó.

Más allá de la polémica, Arias también dejó conceptos futbolísticos claros. En su análisis del juego, reconoció las dificultades iniciales. “En el primer tiempo, por el planteamiento del Medellín con 11 jugadores defendiendo muy cerca, nos costó identificar de qué forma podríamos progresar”, explicó. No obstante, destacó la postura de su equipo. “Creo que hubo un equipo que intentó ir al frente, presionar, tener la propuesta ofensiva”. En el complemento, la lectura fue más optimista: “Generamos situaciones más claras, las suficientes para haber ganado el partido. Tuvimos seis claras”, afirmó, convencido de que el rendimiento fue superior al resultado.

El entrenador también se refirió a situaciones puntuales del plantel, pensando en la vuelta. Sobre Juan Manuel Rengifo y Jorman Campuzano, aclaró: “Juan Manuel tuvo un golpe en el rostro, no sé si el médico tuvo que saturarlo. Jorman tuvo una sensación en la parte posterior y ya con tiempo el médico nos dará la evolución”. Y, respecto al planteamiento del DIM, remarcó que no hubo sorpresa. “Medellín no nos sorprendió porque en los últimos dos partidos habían tenido un planteamiento similar”, explicó.

Con la serie abierta y la definición trasladada al Atanasio Girardot, Arias cerró con un mensaje de confianza. “Hicimos un partido que nos acercó a ganar la final y por cosas del fútbol no logramos materializarlo en el marcador”, dijo. Para el DT, la clave está clara: “Nuestro juego, la interpretación, la calidad y la decisión para enfrentar el partido es lo que nos va a acercar al objetivo”. El miércoles, en un nuevo clásico, las palabras quedarán atrás y el título encontrará dueño.

