Con este tanto Luis Díaz abrió su cuenta goleadora en la temporada: video

Luis Díaz celebra el 5-1 del Bayern Múnich en la Bundesliga contra Stuttgart este 28 de agosto de 2026, en el Allianz Arena de Alemania. Foto: EFE - ANNA SZILAGYI

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Luis Fernando Díaz Marulanda anotó el 5-1 de Bayern Múnich sobre Stuttgart en la primera fecha de la Bundesliga 2026/27. El crack colombiano no tuvo su mejor partido, pero logró arreglárselas para anotar el último gol de su equipo en el Allianz Arena. Un gran inicio para una temporada con altas expectativas.

Ismael Saibari, reciente contratación marroquí del Gigante de Baviera, le dio una gran asistencia a ‘Lucho’, quien, reivindicándose de la que se perdió en el primer tiempo, definió con frialdad a la salida del arquero. Por ahora, el goleador del equipo es Michael Olise, que hoy volvió a anotar para el Bayern.

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Debut sin atenuantes de Bayern Múnich

Aunque le tocó soportar un primer tiempo muy difícil, el club bávaro se fue al descanso ganando 1-0. Ya en el segundo tiempo se hizo con el dominio del partido y no dejó espacio para las sorpresas y un batacazo de Stuttgart.

Michael Olise se echó el equipo al hombro y lideró el inicio de la goleada luego de que el visitante empatara momentáneamente. La entrada de Saibari mejoró aún más el rendimiento colectivo, entregando dos asistencias en el partido.

Una de ellas fue Lucho Díaz, que pudo anotar su primer gol en la temporada, a diferencia de Harry Kane, que sigue en blanco. El inglés, de gran mundial con su selección, sigue buscando esa primera diana en esta nueva aventura.

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¿Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich?

El vigente campeón alemán volverá a la acción el próximo miércoles 2 de septiembre. Enfrentará al Osnabrück en la primera ronda de la Copa de Alemania (Pokal). Aún es una incógnita si jugarán los titulares.

Respecto a la Champions, Bayern enfrentará a Arsenal, Atlético de Madrid y Manchester United en la fase de grupos de la competencia. Este es uno de los calendarios más exigentes luego del sorteo con tres rivales de élite.

Además, los alemanes repetirán duelo contra los Gunners, que llegaron a la final la temporada pasada y fueron el único cuadro capaz de derrotarlos en la primera ronda del año anterior. Sin duda un duelo de titanes europeos.

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