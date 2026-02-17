Con gol de Davinson Sánchez, Galatasaray venció 5-2 a Juventus por Champions League

Davinson Sánchez luchando por un balón aéreo durante el partido de playoffs de la UEFA Champions League entre Galatasaray y Juventus en Estambul, Turquía, este martes 17 de febrero de 2026. Foto: EFE - ERDEM SAHIN

Galatasaray da el primer golpe. El club turco recibió al conjunto más ganador del fútbol italiano, Juventus, por los playoffs de la UEFA Champions League. Luego de un partido de dos áreas, el cuadro local terminó imponiéndose 5-2 gracias a la incidencia directa de un futbolista colombiano, Davinson Sánchez.

El zaguero central ex Atlético Nacional anotó el tercer gol de su escuadra y puso el 3-2 parcial en el marcador. Sin embargo, del lado de la Vecchia Signora, también había un jugador Tricolor, pero este, al contrario, tuvo una noche de pesadilla. Juan David Cabal vio la doble tarjeta amarrilla en el 67′.

Gol de Davinson Sánchez con Galatasaray

Todo comenzó en el minuto 15 con un tanto de Gabriel Sara de Galatasaray. Apenas 60 segundos después, Teun Koopmeiners empató 1-1 para Juventus. Este mismo jugador puso en ventaja al equipo italiano en el 32′.

Ya en el segundo tiempo, Noa Lang empató 2-2 el vibrante compromiso y puso la primera piedra para el gol de Davinson Sánchez. Este llegó en el minuto 60 por medio de un cabezazo en el área antecedido por un tiro libre de costado.

En el 67′, un poco más de 20 minutos después de ingresar al partido, Juan David Cabal, lateral izquierdo del visitante, vio la segunda tarjeta amarilla en el partido y tuvo que irse expulsado, dejando a su club con uno menos.

Expulsión de Juan David Cabal

Cabal discutió con el árbitro la sanción disciplinaria, pero nada pudo cambiar la decisión del colegiado. Incluso Sánchez, su compatriota, le dijo que desistiera del alegato y saliera del campo de juego, algo que el colombiano de 25 años aceptó a regañadientes.

El encuentro siguió con normalidad y al minuto 74 Noa Lang firmó su doblete del cotejo y puso el 4-2 parcial. Un marcador que aumentó 12 minutos después gracias al séptimo y último gol del partido, obra de Sacha Boey.

No obstante, apenas es el compromiso de vuelta de los playoffs de Champions, por lo que Juventus podrá intentar remontar el 5-2 final de la ida. Un acumulado abultado, pero no imposible para un equipo como la Vecchia Signora.

Juventus vs. Galatasaray: Champions League

El encuentro final será el miércoles 25 de febrero de 2026 en el Juventus Stadium de Turín, Italia. Este será a las 3:00 p.m. (hora de Colombia) y lo más probable es que cuente con la presencia del defensor Davinson Sánchez.

En el caso de Juan David Cabal, este no podrá viajar a la bota itálica para ayudar a su conjunto a al menos marcar tres goles. Si Juventus quiere evitar el tiempo extra y tal vez la tanda de penales tendrá que ganar por cuatro goles.

Habrá que esperar cómo resulta esta eliminatoria y qué cuadro europeo termina escribiendo su nombre en los octavos de final de la UEFA Champions League. El primer paso para luchar, ahora sí en serio, por la Orejona.

