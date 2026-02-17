Jhon Durán protagonizó su primera polémica en Rusia tras golpear a un rival: video

Jhon Durán entrenando con Zenit. Foto: Zenit via X

Ni cinco minutos en cancha duró Jhon Jader Durán sin verse envuelto en una polémica en el fútbol ruso. En su debut con el Zenit de San Petersburgo, durante un partido amistoso previo al arranque de la liga rusa, el delantero colombiano le propinó un puñetazo a un defensor del FC Krasnodar, en medio de la disputa por un balón.

La acción se originó tras un pase largo del defensor central del Zenit. Durán fue a disputar la pelota hombro a hombro, forcejeando para quedarse con el esférico. Sin embargo, no logró ganar la posesión y, producto de la frustración, lanzó el golpe contra el zaguero rival.

De inmediato, el defensor de Krasnodar se levantó y le reclamó la acción al atacante colombiano. El árbitro del compromiso decidió amonestar a Durán con tarjeta amarilla, una determinación que generó polémica, ya que la jugada pudo haber sido sancionada con una medida disciplinaria mayor, incluida la expulsión.

Este episodio se suma a los antecedentes de indisciplina que han acompañado la carrera del delantero de la selección de Colombia, quien a sus 22 años ya viste su sexta camiseta como profesional.

En ese contexto, durante una entrevista con Sports Digitale, Serhat Pekmezci —exdirector deportivo del Fenerbahçe y referente en scouting— se refirió a la llegada del jugador: “Fue como si vinieran Neymar o Messi. Pero con el tiempo se reveló que este muchacho tenía problemas mentales muy serios”, afirmó. Además, cuestionó los procesos de evaluación alrededor del futbolista: “¿Quiénes son sus padres? ¿Qué traumas han pasado? ¿Tienen problemas mentales? ¿Las lesiones sufridas tienen que ver con ellos mismos? Estas cosas no se miran”.

Por su parte, el técnico de Zenit, Serguéi Semak, se mostró más cauto luego de que se oficializara la incorporación: “Todos sabemos que es un jugador de gran calidad, pero las cosas no le han salido tan bien como probablemente desearía. Esperamos que esté motivado para ir al Mundial con Colombia y competir con Jhon Córdoba por un puesto en el once inicial. Confiamos en que nos sea útil y no dudamos de su calidad”.

Finalmente, el propio Durán se refirió a su llegada al club ruso y al proceso de adaptación: “Estuve hablando con Wilmar Barrios y me ayudó mucho en todo el proceso. Me explicó todo”, contó el delantero. “Decidí venir por el club y por el reto. Me ayudará a desarrollarme como jugador y quiero formar parte del equipo. El club me quería aquí y eso me motivó”.

El atacante dejó claras sus ambiciones: “Como cualquier futbolista, siempre aspiro a ser el número uno. Haré todo lo posible para llevar al equipo al título y a otros trofeos. Quiero marcar muchos goles y ayudar al equipo a crecer”.

