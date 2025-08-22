Confirmado: esta será la fecha del sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos

El torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá ya tiene día y escenario para conocer cómo quedarán conformados los grupos. Foto: EFE - ANNABELLE GORDON / POOL

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026, que se disputará en ese país junto a México y Canadá, se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington.

El anuncio lo hizo desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, acompañado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y altos funcionarios de su Gobierno, entre ellos el vicepresidente JD Vance y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El torneo, programado entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026, se jugará en 16 ciudades de los tres países anfitriones y reunirá a 48 selecciones, 16 más que en las ediciones disputadas entre 1998 y 2022.

“Es un gran honor traer este evento mundial, a este increíble grupo de personas y a los mejores atletas del planeta, al centro cultural de nuestra capital”, expresó Trump sobre el sorteo que tendrá lugar en el emblemático recinto de Washington.

Antes del acto, el mandatario visitó el Centro Kennedy para supervisar personalmente las obras de reacondicionamiento que adelanta su Administración en las instalaciones.

“La Copa Mundial de la FIFA 2026 será el conjunto de eventos más grande y complejo en la historia del deporte, y el Centro Kennedy le dará un arranque fenomenal”, señaló Trump, quien comparó la magnitud del torneo con “organizar varios Super Bowl en poco tiempo”.

Durante la ceremonia, Infantino entregó a Trump el trofeo de la Copa del Mundo, destacando que es un objeto reservado para los “ganadores”, como él y como Leo Messi, el último en levantarlo. “Dado que usted también es un ganador, puede tocarlo”, dijo el dirigente de la FIFA. Trump bromeó preguntando si podía quedarse con él y sugirió que lo mantendría en el Despacho Oval hasta el inicio del Mundial, tal como ocurrió este verano con el trofeo del Mundial de Clubes celebrado en Estados Unidos.

