¡Oficial! Esta es la camiseta de Colombia para el Mundial 2026: precio y cuándo sale

El diseño de la nueva camiseta de la selección de Colombia para el Mundial 2026 apostó por la combinación de la cultura y el fútbol con la intención de reflejar la identidad del país. Foto: Adidas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un gesto que mezcla arte, identidad y fútbol, Adidas y la Federación Colombiana de Fútbol presentaron oficialmente la nueva camiseta de la selección de Colombia rumbo al Mundial 2026. La prenda, que será utilizada por los jugadores en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, rinde homenaje al realismo mágico y al símbolo más poético del país: las mariposas amarillas.

El lanzamiento, realizado este martes, marca el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la camiseta amarilla. Más que una pieza deportiva, el diseño busca convertirse en una declaración cultural. Inspirada en el movimiento literario que hizo universal la obra de Gabriel García Márquez, la camiseta rescata la idea de que lo cotidiano también puede ser extraordinario, y que el fútbol —como la literatura— puede ser un puente entre la realidad y la magia.

El diseño conserva el icónico amarillo de la selección, pero esta vez lo reinterpreta con un patrón sutil de alas de mariposa que se extiende por toda la superficie del tejido. A simple vista, parece una textura discreta, pero bajo la luz se transforma y cobra vida, evocando el vuelo de esas mariposas que en la narrativa colombiana simbolizan esperanza, transformación y nuevos comienzos.

“Queríamos que esta camiseta fuera una pieza de arte, no solo una prenda deportiva”, explicó Tom Michiel Vinkenvleugel, Sr. Director de Brand Activation de Adidas. “El realismo mágico hace parte del ADN colombiano, y las mariposas amarillas representan la transformación y la belleza del país. Cada hincha que la vista estará representando esa historia viva”.

La prenda mantiene los colores tradicionales de la bandera: el amarillo como base, con detalles en azul y rojo en el cuello y las mangas. Las tres franjas rojas de Adidas recorren los hombros, aportando un toque moderno, mientras que el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol luce al frente con relieve, acompañado por la palabra “COLOMBIA” grabada en la parte posterior del cuello, como recordatorio de pertenencia y orgullo.

El presidente de la Federación, Ramón Jesurun, destacó el significado simbólico de esta nueva piel: “Esta camiseta representa el alma del país. Es el reflejo de nuestra cultura, de la alegría que nos une y de la fuerza que nos levanta una y otra vez. Es una invitación a soñar en grande y a sentir orgullo por nuestros colores”.

Jesurun también recalcó que vestir la camiseta de la selección es un acto que trasciende el deporte: “Cada vez que esta camiseta se pone, se enciende el país entero, unido bajo un mismo símbolo de identidad y esperanza. Queremos que todos los colombianos la lleven con el corazón, con la misma emoción que nuestros jugadores tendrán en la cancha durante el Mundial”.

Adidas anunció que la camiseta estará disponible en dos versiones. La versión jugador está fabricada con la tecnología HEAT.RDY, diseñada para optimizar la transpiración y el rendimiento en condiciones exigentes. Por su parte, la versión hincha, con tecnología AEROREADY, ofrece comodidad y frescura para el uso cotidiano. Ambas versiones saldrán a la venta el jueves 6 de noviembre de 2025, tanto en la tienda en línea de la marca como en los puntos oficiales y aliados comerciales en todo el país.

Precios de la camiseta oficial de Colombia en el Mundial 2026

Género Categoría Precio (COP) Masculino Adulto $599.950 Masculino Adulto $379.950 Femenino Adulto $379.950 Masculino Adulto $649.950 Masculino Adulto $429.950 Unisex Junior $279.950

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador