¡Confirmado! Hay sanciones para Senegal y Marruecos por lo ocurrido en la Copa Africana

Senegal 1-0 derrotó a Marruecos en la final de la Copa Africana de Naciones. Sin embargo, el corto resultado no le hace justicia a todo lo que ocurrió en el partido. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) anunció las sanciones para ambos seleccionados que se vieron envueltos en varios hechos inusuales en este deporte.

De acuerdo con el comunicado de la CAF, el entrenador de los senegaleses, Pape Thiaw, se perderá cinco encuentros y tendrá que pagar una multa de USD 100.000 por “conducta antideportiva”. Del otro lado, Achraf Hakimi tendrá una suspensión de dos cotejos e Ismael Sabari de tres partidos, además de una multa de USD 100.000.

Más sanciones para Senegal y Marruecos

Las federaciones de ambos países africanos tendrán que pagar USD 615.000, en el caso de Senegal, y USD 315.000, en el caso de Marruecos. Todo esto, producto de un encuentro final cargado de tensión deportiva y que incluso se trasladó fuera del campo de juego.

Solo por hablar de un hecho ocurrido antes del inicio de la final, la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) emitió una denuncia en contra de la Federación Marroquí por restringir el ingreso al estadio de la mayoría de los aficionados senegaleses.

Cabe recordar que Marruecos ofició de local durante dicha Copa Africana de Naciones, que disputó su último encuentro en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, capital del país árabe, y en donde la mayoría de los asistentes eran locales.

¿Qué más pasó en la final de la Copa Africana de Naciones?

El duelo estuvo marcado por polémicas arbitrales, pues en el minuto 90+2 Senegal marcó el gol de la victoria. Sin embargo, el juez central congoleño Jean-Jacques Ndala Ngambo anuló el gol por una supuesta falta en contra de Marruecos.

Acto seguido, en el último minuto del tiempo regular, el colegiado señaló un presunto penal a favor del anfitrión. Un hecho al que la selección visitante reaccionó yéndose del campo de juego. Un hecho por el que hasta hoy Marruecos le reclama a la CAF con removerle el título a Senegal.

Finalmente, motivados por su líder Sadio Mané, los senegaleses volvieron al campo de juego para ver a Brahim Díaz errar el penal. Ya en el tiempo extra, Pape Gueye anotó el único gol de la final e hizo campeón a Senegal de la Copa Africana de Naciones.

