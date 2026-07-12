Confirmaron a Álvaro Montero y Sebastián Villa como fichajes de Boca Juniors: los detalles

Álvaro Montero, con la selección de Colombia en el Mundial 2026. Foto: EFE - ﻿SASHENKA GUTIERREZ

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Boca Juniors confirmó este domingo la incorporación del arquero colombiano Álvaro Montero, quien, tras su participación con la selección de Colombia en el Mundial de 2026, se convertirá oficialmente en nuevo jugador del club xeneize.

La institución anunció que el guardameta llegará al país este lunes por la noche y que el martes se someterá a los exámenes médicos antes de firmar su contrato.

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El club argentino informó que ya existe un acuerdo total para su incorporación y que, de no presentarse inconvenientes en la revisión médica, Montero será presentado como el segundo refuerzo del equipo para la nueva temporada.

Los detalles del contrato de Álvaro Montero con Boca Juniors

El colombiano firmará un vínculo por cuatro años, mientras que la operación se cerró por una cifra cercana a los cuatro millones de dólares.

La llegada de Montero responde a uno de los pedidos del nuevo entrenador, Rodolfo Arruabarrena, quien busca reforzar una posición clave de cara al segundo semestre. Boca pretende renovar parte de su plantilla tras un año irregular y considera que el colombiano puede aportar experiencia internacional y seguridad bajo los tres palos.

El arquero aterriza en La Bombonera después de un año con Vélez Sarsfield, club con el que disputó 19 partidos oficiales. Durante ese periodo recibió 14 goles y consiguió mantener su arco en cero en ocho oportunidades, números que respaldaron su consolidación en el fútbol argentino.

Antes de esa etapa, Montero ya había construido una destacada trayectoria tanto en Colombia, sobre todo en Millonarios, como en el exterior, convirtiéndose además en un habitual convocado de la selección nacional. Su presencia en el reciente Mundial ratificó la confianza que mantiene el cuerpo técnico colombiano en uno de los porteros más regulares del país durante los últimos años.

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Aunque en la Copa del Mundo no tuvo protagonismo como titular, formar parte de la convocatoria le permitió seguir acumulando experiencia en el máximo escenario del fútbol internacional. Ahora afrontará uno de los mayores retos de su carrera al defender el arco de uno de los clubes más exigentes y populares del continente.

Sebastián Villa también regresará a Boca Juniors

Montero no será el único colombiano que llegará al club. Boca también tiene prácticamente cerrada la incorporación de Sebastián Villa, luego de formalizar una oferta de 6,5 millones de dólares libres de impuestos para Independiente Rivadavia. El extremo tiene previsto realizar este lunes la revisión médica y, posteriormente, firmar un contrato que lo vinculará con la institución hasta diciembre de 2030.

El regreso de Villa marca un capítulo particularmente controvertido. El atacante estuvo cerca de volver a la selección de Colombia para disputar el Mundial de 2026 gracias a su buen momento deportivo, pero finalmente no fue convocado. Su historial judicial, relacionado con condenas y procesos por hechos de violencia de género, siguió siendo un factor que pesó alrededor de su figura y generó un intenso debate en el entorno del fútbol colombiano.

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Con estas dos incorporaciones, Boca apuesta por reforzar dos posiciones estratégicas para el proyecto de Arruabarrena. La experiencia de Montero en el arco y la capacidad desequilibrante de Villa buscan darle al equipo herramientas para competir por los títulos locales y recuperar protagonismo en el plano internacional.

La semana será decisiva para oficializar ambos fichajes. Si las revisiones médicas transcurren sin inconvenientes, Boca presentará a los dos colombianos como nuevos jugadores del club y dará inicio a una nueva etapa con una marcada presencia cafetera en el plantel que dirigirá el Vasco Arruabarrena.

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