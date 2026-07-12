“El final no va a borrar el orgullo de haber dejado el alma en la cancha”: Dávinson Sánchez

Dávinson Sánchez, tras fallar el penalti en el partido contra Suiza. Foto: EFE - BOB FRID

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Poco a poco, los jugadores de la selección de Colombia han empezado a pronunciarse después de la eliminación en los octavos de final del Mundial de 2026 frente a Suiza.

Tras el mensaje publicado por Luis Díaz, quien agradeció el apoyo de los hinchas y aseguró que “el sueño sigue intacto”, este domingo fue el turno de Dávinson Sánchez, uno de los referentes del equipo durante el torneo.

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El defensor, que fue una de las figuras de la Tricolor a lo largo de la Copa del Mundo, compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que destacó el compromiso del grupo pese al desenlace. “Un final doloroso no va a borrar el orgullo de haber dejado el alma en la cancha por este país”, escribió el central.

Dávinson también aprovechó para agradecer el respaldo de la afición colombiana, que acompañó masivamente al equipo durante todo el Mundial. “Gracias Colombia por el apoyo incondicional en cada batalla”, publicó el zaguero, quien integró una de las defensas más sólidas del campeonato.

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El mensaje terminó con una promesa de cara al futuro y en la misma línea de esperanza que días atrás había expresado Luis Díaz. “Este sueño no muere, solo se transforma en hambre para lo que viene. Volveremos”, concluyó el defensor, dejando claro que, pese al duro golpe de la eliminación, el grupo ya piensa en el próximo ciclo de la Selección Colombia.

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