La selección de Uruguay sorprendió con su nuevo DT, tras la salida de Bielsa: llega Forlán

Diego Forlán es uno de los jugadores más importantes en la historia reciente de la selección uruguaya. Foto: REUTERS - INA FASSBENDER

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Diego Forlán iniciará una nueva etapa en su carrera al convertirse en el nuevo entrenador de la selección de Uruguay. La Asociación Uruguaya de Fútbol decidió que el histórico goleador asumirá el cargo de manera interina hasta marzo de 2027, en un movimiento que busca abrir un nuevo ciclo tras el duro golpe sufrido por la Celeste en el Mundial de 2026.

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La decisión llega después del fracaso del proceso encabezado por Marcelo Bielsa. Uruguay quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa del Mundo al no conseguir superar una zona en la que la gran sorpresa fue Cabo Verde, que selló la clasificación y dejó fuera a una de las selecciones históricas del fútbol sudamericano. El revés precipitó el final del ciclo del técnico argentino.

Forlán, máximo goleador histórico de Uruguay en los Mundiales junto a otras grandes figuras de la Celeste y uno de los ídolos de la generación que conquistó el cuarto lugar en Sudáfrica 2010, tendrá la misión de reconstruir la confianza del equipo.

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Su nombramiento será inicialmente temporal, mientras la AUF define el rumbo definitivo de la selección tras las elecciones presidenciales previstas para abril de 2027.

Además de dirigir a la selección absoluta durante los amistosos programados hasta marzo, el exdelantero también estará al frente de la selección sub-20. Su primer gran desafío será el Campeonato Sudamericano Sub-20 de enero de 2027, torneo clave para el desarrollo de la nueva generación de futbolistas uruguayos.

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Aunque su experiencia como entrenador se limita a sus pasos por Peñarol y Atenas de San Carlos, la AUF apuesta por el liderazgo y el conocimiento del juego de uno de los grandes referentes del fútbol uruguayo.

Los próximos meses serán determinantes para que Forlán demuestre que puede convertir su interinato en un proyecto de largo plazo al frente de la Celeste.

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