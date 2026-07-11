Luis Díaz rompió su silencio tras la eliminación en el Mundial: ¿qué dijo de las críticas?

Luis Díaz celebra en el Estadio Azteca su gol contra Uzbekistán. Foto: AFP - ALFREDO ESTRELLA

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Luis Díaz publicó un mensaje en sus redes sociales después de la eliminación de la selección de Colombia del Mundial de 2026.

El extremo, uno de los futbolistas más cuestionados por su bajo rendimiento durante el torneo, comenzó agradeciendo el respaldo recibido por el equipo: “Primero que todo, gracias a todos los colombianos que nos acompañaron durante este Mundial”.

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El atacante destacó especialmente el acompañamiento de los hinchas durante cada una de las ciudades en las que jugó la selección. “No hay palabras para agradecer tanto cariño. Sin importar en qué parte del mundo estuviéramos, ustedes hicieron que siempre nos sintiéramos en casa”.

Díaz también reconoció que la eliminación en los octavos de final, después de perder por penaltis contra Suiza, se produjo mucho antes de lo esperado por el plantel. “Nuestro camino en este Mundial termina antes de lo que soñábamos. Queríamos seguir avanzando y regalarle una alegría más a todo un país que nunca dejó de creer en nosotros”, escribió.

El futbolista aceptó la frustración provocada por el resultado y aseguró que el grupo tendrá que asumir lo sucedido como parte del proceso. “Así es el fútbol. A veces las cosas salen como uno las sueña y otras veces toca aceptar el momento, aprender y seguir adelante”, expresó.

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Aunque su desempeño individual estuvo lejos de las expectativas generadas antes del torneo, Díaz resaltó el trabajo colectivo realizado por la selección. “Estoy orgulloso de este grupo, de la entrega de cada uno de mis compañeros y del compromiso con el que defendimos esta camiseta en cada partido”, afirmó.

El extremo también valoró la posibilidad de haber disputado por primera vez una Copa del Mundo con Colombia. “Gracias a Dios por permitirme cumplir el sueño de jugar mi primer Mundial y gracias a cada colombiano que nos acompañó en los estadios, en los banderazos y desde cualquier rincón del mundo”, publicó.

De cara al futuro, Luis Díaz dejó claro que la eliminación no modifica su compromiso con la selección y que espera continuar siendo una pieza importante del equipo. “Este Mundial termina, pero el sueño sigue intacto. Mientras Dios me dé la oportunidad de vestir esta camiseta, voy a seguir trabajando y luchando para representar a Colombia de la mejor manera”, sostuvo.

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El mensaje terminó con una última muestra de agradecimiento para los aficionados que respaldaron al equipo durante toda la competencia. “Gracias por creer siempre en nosotros”, concluyó el atacante, que abandona su primer Mundial con una actuación por debajo del nivel esperado y con el desafío de volver a recuperar su mejor versión con la camiseta de Colombia.

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