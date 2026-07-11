Publicidad

Home

Deportes
Selección Colombia

Luis Díaz rompió su silencio tras la eliminación en el Mundial: ¿qué dijo de las críticas?

El mejor jugador de la selección de Colombia compartió su mensaje en Instagram, tras lo sucedido con Suiza hace unos días.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
11 de julio de 2026 - 10:26 p. m.
Luis Díaz celebra en el Estadio Azteca su gol contra Uzbekistán.
Luis Díaz celebra en el Estadio Azteca su gol contra Uzbekistán.
Foto: AFP - ALFREDO ESTRELLA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Luis Díaz publicó un mensaje en sus redes sociales después de la eliminación de la selección de Colombia del Mundial de 2026.

El extremo, uno de los futbolistas más cuestionados por su bajo rendimiento durante el torneo, comenzó agradeciendo el respaldo recibido por el equipo: “Primero que todo, gracias a todos los colombianos que nos acompañaron durante este Mundial”.

Mire más: Maradona y el Mundial de 1986: el día en que fue dios y hombre al mismo tiempo

El atacante destacó especialmente el acompañamiento de los hinchas durante cada una de las ciudades en las que jugó la selección. “No hay palabras para agradecer tanto cariño. Sin importar en qué parte del mundo estuviéramos, ustedes hicieron que siempre nos sintiéramos en casa”.

Díaz también reconoció que la eliminación en los octavos de final, después de perder por penaltis contra Suiza, se produjo mucho antes de lo esperado por el plantel. “Nuestro camino en este Mundial termina antes de lo que soñábamos. Queríamos seguir avanzando y regalarle una alegría más a todo un país que nunca dejó de creer en nosotros”, escribió.

El futbolista aceptó la frustración provocada por el resultado y aseguró que el grupo tendrá que asumir lo sucedido como parte del proceso. “Así es el fútbol. A veces las cosas salen como uno las sueña y otras veces toca aceptar el momento, aprender y seguir adelante”, expresó.

Mire también: Colombia cosechó oros en la Copa Mundo de Tiro con Arco de Madrid

Aunque su desempeño individual estuvo lejos de las expectativas generadas antes del torneo, Díaz resaltó el trabajo colectivo realizado por la selección. “Estoy orgulloso de este grupo, de la entrega de cada uno de mis compañeros y del compromiso con el que defendimos esta camiseta en cada partido”, afirmó.

El extremo también valoró la posibilidad de haber disputado por primera vez una Copa del Mundo con Colombia. “Gracias a Dios por permitirme cumplir el sueño de jugar mi primer Mundial y gracias a cada colombiano que nos acompañó en los estadios, en los banderazos y desde cualquier rincón del mundo”, publicó.

De cara al futuro, Luis Díaz dejó claro que la eliminación no modifica su compromiso con la selección y que espera continuar siendo una pieza importante del equipo. “Este Mundial termina, pero el sueño sigue intacto. Mientras Dios me dé la oportunidad de vestir esta camiseta, voy a seguir trabajando y luchando para representar a Colombia de la mejor manera”, sostuvo.

Le puede interesar: El método Scaloni y la búsqueda de la cuarta estrella argentina

El mensaje terminó con una última muestra de agradecimiento para los aficionados que respaldaron al equipo durante toda la competencia. “Gracias por creer siempre en nosotros”, concluyó el atacante, que abandona su primer Mundial con una actuación por debajo del nivel esperado y con el desafío de volver a recuperar su mejor versión con la camiseta de Colombia.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

Temas recomendados:

la SEDE

La SEDE de El Espectador

Luis Díaz

Selección Colombia

Mundial 2026

Luis Díaz Colombia

Luis Díaz Selección Colombia

Luis Díaz Mundial 2026

Colombia Luis Díaz

 

Gilberto R.M.(54899)Hace 24 minutos
! SINVERGUENZAS & DESAGRADECIDOS ¡ Los futbolistas de la "Selección"que hasta hace poco jugaban en lotes fangosos, con baloncitos remendados y canchas delimitadas por piedras y arcos de palo, con uniformes" que más parecían colchas multicolores; ahora que alcanzaron la gloria económica y el prestigio social se OLVIDARON de su PUEBLO y son los que orgullosos hacen saludo reverencial a su nuevo ídolo fascista (FACHO), el que promete "destripar" a sus opositores, autorizar el terrible FRACKING y re
Juan Antonio Gudziol(45350)Hace 26 minutos
Perdió la mafia del fútbol colombiano Jesurum & Cia. Porqué james acabado una mala caricatura del 2014 se mueve más un alkaseltzer en una mazamorra
Ivan Vasquez ospina(24417)Hace 35 minutos
No respondió a lo que se esperaba, tanto de él, como de James.
Jose Pérez(18935)Hace 36 minutos
Y por que no hablan de esta noticia, por que quieren tapar todo, entendemos del temor de algunos jugadores que no quieren que los veten como a J. Duran. "El lío que se habría armado en el camerino de la Selección por el supuesto favoritismo de Lorenzo hacia James" Publicado por Las Dos Orillas Julio 8, 2026.
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.