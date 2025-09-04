Conmebol anunció eliminación de Independiente, en plenas eliminatorias

La violencia arruinó el partido entre Independiente y Universidad de Chile. Foto: EFE - Juan Ignacio Roncoroni

La Conmebol tomó una decisión definitiva en la Copa Sudamericana: Independiente de Avellaneda fue descalificado del torneo tras los gravísimos incidentes ocurridos el pasado 20 de agosto en el estadio Libertadores de América durante el partido de vuelta frente a Universidad de Chile.

De manera oficial, el organismo confirmó que el conjunto chileno avanza directamente a los cuartos de final, en los que enfrentará a Alianza Lima.

El origen de la sanción está en los violentos enfrentamientos entre hinchas de ambos equipos dentro del estadio.

Lo que debía ser un duelo de fútbol terminó en un caos: peleas con cuchillos, palos y granadas de estruendo, incendios en las tribunas y escenas de pánico que incluyeron a un aficionado lanzándose al vacío para escapar de la violencia. El saldo fue de 19 heridos, dos en estado grave, y más de cien detenidos, la mayoría de nacionalidad chilena.

La repercusión internacional no se hizo esperar. El presidente de Chile, Gabriel Boric, denunció públicamente un “linchamiento” contra los aficionados de su país, mientras que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, pidió sanciones ejemplares. La presión diplomática y mediática aceleró la respuesta disciplinaria de la Conmebol, que no solo castigó a Independiente, sino también a Universidad de Chile por su participación en los disturbios.

Declaración Pública de Michael Clark tras el fallo de CONMEBOL. pic.twitter.com/OfvQabJG5w — Universidad de Chile (@udechile) September 5, 2025

El fallo establece que ambos clubes deberán disputar sus próximos 14 partidos internacionales sin público, es decir, siete de local y siete de visitante, en cualquier competición de la CONMEBOL. A esto se suman multas económicas: Independiente deberá pagar USD$ 250 mil y la Universidad de Chile 270 mil.

Además, las instituciones quedan obligadas a realizar campañas activas contra el racismo, la discriminación y la violencia en los estadios y en redes sociales.

Más allá de lo deportivo, el caso pone en evidencia la responsabilidad de Independiente como organizador del partido, con serias fallas de seguridad y logística en Avellaneda.

No se trata de un hecho aislado: en 2015, Boca Juniors fue eliminado de la Libertadores tras el ataque con gas pimienta a jugadores de River Plate, y en abril de 2025, Colo Colo perdió por escritorio ante Fortaleza tras una invasión de campo.

Ahora, la expulsión de Independiente confirma que la Conmebol endureció sus sanciones, marcando un precedente severo en la lucha contra la violencia en el fútbol sudamericano.

