La imagen de Messi, llorando junto a sus hijos, le da la vuelta al mundo: video

Lionel Messi vivió una noche cargada de emociones en el Estadio Monumental, mientras disputó su último partido por eliminatorias sudamericanas.

El capitán argentino no pudo contener las lágrimas desde el calentamiento, consciente de que era la despedida de una etapa de veinte años en la selección.

Messi lloró, acompañado de sus hijos, en el partido de Argentina

El momento más conmovedor llegó en la entonación del himno. Messi, acompañado por sus hijos, cantó por última vez en Buenos Aires en un partido de eliminatorias, visiblemente emocionado y ovacionado por más de 80.000 hinchas que llenaron el estadio para despedirlo.

El 10 había anticipado hace semanas que este sería su último encuentro en casa por las eliminatorias, aclarando que el duelo frente a Venezuela sería “muy especial” por esa razón. Aunque todavía se espera que dispute el Mundial de 2026, su salida de esta competencia marca el cierre de un ciclo histórico.

Messi, un histórico de las eliminatorias

Con 193 partidos, 112 goles y 59 asistencias, Messi es el líder absoluto en todas las estadísticas con Argentina.

Su despedida en las eliminatorias simboliza el fin de una era en el fútbol sudamericano, donde se convirtió en el máximo referente y protagonista indiscutido.

