EN VIVO: así van los otros partidos de las eliminatorias al Mundial de 2026

Hoy es un día importante en el calendario de la Conmebol. La fecha 17 de las Eliminatorias arranca con cuatro partidos en simultáneo desde las 6:30 p.m.: Colombia vs. Bolivia, Uruguay vs. Perú, Paraguay vs. Ecuador y Argentina vs. Venezuela, mientras que a las 7:30 p.m. se jugará Brasil vs. Chile.
Con Argentina ya clasificada y Ecuador y Brasil asegurados, la lucha se centra en los otros tres cupos directos y el repechaje, en el que Uruguay, Paraguay y Colombia parten con ventaja, pero Venezuela y Bolivia aún sueñan con alcanzar la hazaña.
Así va, en vivo, la fecha crucial de las eliminatorias
¿Cómo va la tabla?
Con tres clasificados asegurados (Argentina, Brasil y Ecuador) Uruguay, Paraguay y Colombia esperan asegurar su tiquete al Mundial este jueves. Venezuela, que todavía tendría opciones de entrar directo, y Bolivia pelean por el cupo a repechaje.
Así está la tabla antes del arranque de la fecha 17
En una hora empiezan los partidos
Todo está listo para el arranque de la jornada que, probablemente, definirá a los seis clasificados de la Conmebol al Mundial de 2026. Los equipos ya se preparan en todos los estadios y en una hora rodará la pelota para la fecha decisiva.
