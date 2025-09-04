No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
EN VIVO: así van los otros partidos de las eliminatorias al Mundial de 2026

Siga acá todos los partidos de la eliminatoria en una fecha clave que puede decidir los clasificados de la Conmebol a la Copa del Mundo.

Fernando Camilo Garzón
04 de septiembre de 2025 - 10:39 p. m.

Messi se despide de las eliminatorias.
Foto: EFE - Adan González
Hoy es un día importante en el calendario de la Conmebol. La fecha 17 de las Eliminatorias arranca con cuatro partidos en simultáneo desde las 6:30 p.m.: Colombia vs. Bolivia, Uruguay vs. Perú, Paraguay vs. Ecuador y Argentina vs. Venezuela, mientras que a las 7:30 p.m. se jugará Brasil vs. Chile.

Con Argentina ya clasificada y Ecuador y Brasil asegurados, la lucha se centra en los otros tres cupos directos y el repechaje, en el que Uruguay, Paraguay y Colombia parten con ventaja, pero Venezuela y Bolivia aún sueñan con alcanzar la hazaña.

Así va, en vivo, la fecha crucial de las eliminatorias

¿Cómo va la tabla?

Con tres clasificados asegurados (Argentina, Brasil y Ecuador) Uruguay, Paraguay y Colombia esperan asegurar su tiquete al Mundial este jueves. Venezuela, que todavía tendría opciones de entrar directo, y Bolivia pelean por el cupo a repechaje.

Así está la tabla antes del arranque de la fecha 17

En una hora empiezan los partidos

Todo está listo para el arranque de la jornada que, probablemente, definirá a los seis clasificados de la Conmebol al Mundial de 2026. Los equipos ya se preparan en todos los estadios y en una hora rodará la pelota para la fecha decisiva.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

