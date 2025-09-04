EN VIVO: así van los otros partidos de las eliminatorias al Mundial de 2026

Messi se despide de las eliminatorias. Foto: EFE - Adan González

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hoy es un día importante en el calendario de la Conmebol. La fecha 17 de las Eliminatorias arranca con cuatro partidos en simultáneo desde las 6:30 p.m.: Colombia vs. Bolivia, Uruguay vs. Perú, Paraguay vs. Ecuador y Argentina vs. Venezuela, mientras que a las 7:30 p.m. se jugará Brasil vs. Chile.

Con Argentina ya clasificada y Ecuador y Brasil asegurados, la lucha se centra en los otros tres cupos directos y el repechaje, en el que Uruguay, Paraguay y Colombia parten con ventaja, pero Venezuela y Bolivia aún sueñan con alcanzar la hazaña.

Así va, en vivo, la fecha crucial de las eliminatorias

Con tres clasificados asegurados (Argentina, Brasil y Ecuador) Uruguay, Paraguay y Colombia esperan asegurar su tiquete al Mundial este jueves. Venezuela, que todavía tendría opciones de entrar directo, y Bolivia pelean por el cupo a repechaje.

Así está la tabla antes del arranque de la fecha 17

Todo está listo para el arranque de la jornada que, probablemente, definirá a los seis clasificados de la Conmebol al Mundial de 2026. Los equipos ya se preparan en todos los estadios y en una hora rodará la pelota para la fecha decisiva.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador